El editorial de Carlos Cuesta: La vergonzosa incoherencia de Sánchez con su 'no a la guerra'

Carlos Cuesta ha calificado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados de "nuevo show de la mentira". A su juicio, el presidente se presentó ante la cámara con un discurso pacifista que contrasta de forma radical con la política de defensa real ejecutada por su Gobierno desde 2018. "Se podría haber puesto una camiseta de 'no a la guerra', haber llevado una pegatina del Che", ha ironizado el periodista, describiendo a un presidente que compareció ante los diputados "en su salsa cociéndose en mentiras".

El eje del editorial de La Noche de Cuesta ha sido la contradicción entre el relato oficial y las cifras reales del gasto militar español. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en 2018, el presupuesto de defensa era de 10.300 millones de euros. En 2024 había ascendido a 22.700 millones, y en 2025 el compromiso asumido alcanza los 33.000 millones de euros. En porcentaje del PIB, España ha pasado del 0,9% al 2% comprometido para este año, en línea con los objetivos de la OTAN que el presidente critica en público.

Cuesta ha dejado clara su posición antes de entrar en el análisis: "Defiendo abiertamente que la política de defensa tiene que basarse en la compra de armamento". Su crítica no va dirigida al gasto militar en sí, sino a la mentira que Sánchez vende a su electorado mientras lo ejecuta.

Las compras de armas a EEUU

El periodista ha desgranado los principales contratos armamentísticos cerrados con Estados Unidos durante el actual mandato. En primer lugar, la compra de cuatro baterías completas del sistema antimisiles Patriot a Raytheon Technologies por valor de 1.445 millones de euros, que constituye la mayor adquisición de defensa aérea de la historia reciente de España. A ese contrato se suma una ampliación posterior de 400 millones para modernización y munición adicional, la adquisición de helicópteros navales antisubmarinos MH-60R a Lockheed Martin por más de 800 millones, y un paquete global de contratos entre 2023 y 2024 que suma más de 4.500 millones de euros.

La conclusión ha sido rotunda: "El 25% de todo el material militar comprado a Estados Unidos desde 1950 se ha adquirido bajo el mandato del muy pacifista, muy yankis go home, muy antiamericano Pedro Sánchez".

Un virus para las alianzas

Cuesta ha advertido de que el peligro del discurso presidencial no es solo la mentira a los propios votantes, sino el daño que causa a las alianzas internacionales de España. "Estamos lanzando un mensaje de falta de fiabilidad a todas las grandes potencias democráticas", ha señalado. También, ha subrayado que Sánchez "está inyectando un virus letal".

Carlos Cuesta ha apuntado, además, a las consecuencias prácticas de ese discurso, ha puesto como ejemplo la creciente relevancia de Marruecos como socio preferente de Washington. Si Estados Unidos llegara a trasladar sus bases allí, y Marruecos preguntase por Ceuta y Melilla, "ya pueden imaginarse la respuesta de alguien como Donald Trump", ha advertido.

Cuesta ha reprochado también a los socios de Gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu, que conozcan perfectamente las cifras reales del gasto militar y respalden igualmente el relato de Sánchez. "Prefieren el contorsionismo ideológico antes que avalar contradicciones, a cambio de poder utilizar a Pedro Sánchez para su fin destructivo contra España", ha afirmado.

El editorial ha cerrado con una defensa explícita del gasto en defensa como herramienta disuasoria. El problema, ha concluido, es que España está pagando el armamento que necesita sin obtener a cambio las alianzas que ese gasto debería garantizar: "Aunque nos estemos gastando el dinero en lo que tenemos que gastarlo, estamos lanzando un mensaje de falta de fiabilidad. Y eso, si lo consigue, nos arrepentiremos toda la santísima vida".