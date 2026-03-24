El editorial de Carlos Cuesta: El rastro corrupto que deja tras de sí María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha centrado buena parte del editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta, en esRadio, donde el periodista ha cuestionado tanto su gestión al frente del departamento económico del Gobierno como su proyección política en Andalucía.

Cuesta ha arrancado ironizando sobre el relato de sacrificio que, a su juicio, intenta construir Montero en torno a su desembarco en la política andaluza. "Según ella, es la mujer más poderosa. Hace un sacrificio tremendo por ir a Andalucía", ha dicho, para añadir a continuación: "Se le ha debido olvidar el pequeño detalle de que ella no va: la mandan".

El periodista ha sostenido que la vicepresidenta se encontraba "comodísima" en el Gobierno como "ministra recaudadora" y no como responsable de una Hacienda orientada a financiar servicios públicos. "Las haciendas nacen para financiar con cargo a los ciudadanos los servicios comunes, no para esquilmar, no para saquear, no para robar, no para confiscar", ha afirmado, en una crítica directa a lo que considera un modelo de "tortura fiscal" y "acoso fiscal".

A partir de ahí, Cuesta ha vinculado el movimiento político de Montero con la estrategia personal de Pedro Sánchez. "Porque necesita Pedro Sánchez tener cogidos los distintos bastiones para que, cuando pierda las elecciones generales, quiera tener a su guardia controlando Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia", ha señalado. En su opinión, la elección de Montero responde a que "ha sido la más fiel" y, ha añadido, "podríamos decir la más pelota y acertaríamos".

La ‘más poderosa’

El editorial ha recuperado además unas palabras de la propia Montero en las que se reivindicaba como una de las figuras más influyentes de la democracia española. "Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona, o la mujer, sin duda con más poder del conjunto de la democracia", dijo la dirigente socialista, antes de presentarse como candidata "apostando por Andalucía".

Cuesta ha tomado esa afirmación como punto de partida para cargar contra su balance. "Si usted ha sido la mujer más poderosa, usted habrá sido la mujer más responsable", ha replicado, responsabilizándola del incremento de la deuda pública, del déficit estructural y del deterioro económico e institucional del país.

Según ha expuesto, desde la llegada del actual Ejecutivo "España ha incrementado la deuda pública en medio billón de euros" y arrastra "un déficit crónico de entre 45.000 y 50.000 millones de euros" anuales. También ha vinculado a Montero con el aumento de la pobreza, el paro y el deterioro de los servicios públicos. "Después de toda esta deuda, España es el país con mayor paro de la UE", ha afirmado, antes de preguntarse: "¿Para qué nos ha servido toda esa recaudación, señora Montero?".

En esa misma línea, ha criticado el crecimiento del ingreso mínimo vital y lo ha interpretado como síntoma de empobrecimiento estructural. "Estamos en 2,4 millones de personas declaradas oficialmente pobres", ha dicho, deslizando que solo caben dos explicaciones: "O es un engaño" o esa es la situación real, en cuyo caso "¿de qué estamos alardeando?".

Casos que cercan a su departamento

Cuesta también ha dedicado buena parte de su intervención a enumerar distintos casos y nombres que, sin situar judicialmente a Montero en el centro, sí afectan a personas de su entorno político o administrativo.

En primer lugar, ha citado a su jefe de gabinete, Carlos Moreno, al que ha vinculado con la trama Koldo. "Está acusado por Víctor de Aldama de haber recibido 25.000 euros en comisiones ilegales", ha recordado, subrayando que la contraprestación habría sido "aplazar deudas fiscales de empresas de la trama corrupta".

Después ha mencionado al expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, José Antonio Marcos San Juan, contra quien "la Fiscalía Anticorrupción ya se ha querellado". Según ha explicado, la sospecha vuelve a girar sobre "determinados favores fiscales" para paralizar inspecciones. "Una de ellas ya ha cantado y ha dicho que pagó 100.000 euros en metálico", ha sostenido.

El tercer nombre destacado por Cuesta ha sido el de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y persona promovida, según su relato, por la propia Montero. "Su presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, atrapado en un caso del mismo nombre, el caso SEPI", ha resumido, ligándolo además al grupo Iruroc, donde la UCO sospecha un supuesto reparto de comisiones en contratos públicos.

El periodista ha sumado a ese bloque a Leire Díez, a la que ha definido como "asesora estrella de María Jesús Montero". Según ha recordado, fue incluida en el grupo de asesores para los contratos del COVID y después pasó por Correos y por la Empresa Nacional del Uranio. "No era por sus conocimientos fiscales, ni mercantiles ni administrativos. Entonces, ¿por qué era? Pues no estaría de más que nos lo diga María Jesús Montero", ha afirmado.

SEPI, rescates y filtraciones

Cuesta ha ido más allá y ha situado a Montero en decisiones políticas de mayor calado, como los rescates de Plus Ultra y Air Europa, al depender la SEPI de su ministerio. "Ella decidió, por ejemplo, pagar en el caso Plus Ultra", ha asegurado, sosteniendo que lo hizo pese a las reticencias que, según él, habría trasladado José Luis Ábalos.

También ha recuperado el episodio en el que Montero habló públicamente del novio de Isabel Díaz Ayuso y de su situación fiscal antes de que trascendieran determinados datos en prensa. "María Jesús Montero fue cazada filtrando información fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso", ha afirmado, recordando que la dirigente socialista negó después haberlo hecho pese a existir grabación del momento.

Por último, Cuesta ha presentado la propia política fiscal de la vicepresidenta como un caso político en sí mismo. Ha denunciado que desde la llegada del Gobierno de Sánchez se han aprobado cerca de cien subidas normativas de impuestos y cotizaciones, con un impacto de "180.000 millones de euros", sin que eso se haya traducido, a su juicio, en ninguna mejora visible. "¿Han visto alguna mejora de España? ¿Han visto mejores trenes, mejor sanidad, mejor educación?", ha preguntado. El editorial ha cerrado con una apelación directa a la vicepresidenta tras recordar su promesa de "dar lo mejor de mí". La respuesta de Cuesta ha sido tajante: "No. Quédese lo para usted, de verdad".