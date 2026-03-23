El editorial de Carlos Cuesta: Los audios que demuestran la financiación de la cloaca del PSOE

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta, en esRadio, a trazar un recorrido por distintos frentes de la actualidad política, con especial foco en los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y en lo que ha definido como una "cloaca" organizada desde el propio PSOE.

El comunicador ha comenzado señalando la acumulación de polémicas en los últimos días, apuntando a figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Podríamos empezar por Zapatero, que si cobró 300.000 euros… es lo que tiene estar en tratos todo el rato con narcodictaduras", ha afirmado, defendiendo que estas relaciones deben ser fiscalizadas. "Bendita sea la gente honrada y maldita sea la gente que está permanentemente en negocios con narcodictaduras", ha añadido.

Un "caos" en servicios e infraestructuras

Antes de entrar en materia de corrupción, Cuesta ha descrito lo que considera un deterioro generalizado de servicios públicos e infraestructuras. Ha puesto como ejemplo su propia experiencia en un viaje reciente, encadenando incidencias en transporte ferroviario y aéreo.

"No funciona nada en España, no funciona nada. Es una porquería todo", ha denunciado. Según su relato, sufrió cancelaciones, retrasos y problemas técnicos durante el trayecto. "El tren tuvo que parar tres veces… las vías chirriaban, parecía que estaban degollando a cuarenta corderos", ha señalado, utilizando esa imagen para ilustrar, a su juicio, el estado del sistema.

También ha criticado retrasos en la administración pública, como en citas o prestaciones. "La gente pide las bajas por maternidad y se las dan tres o cuatro meses después", ha dicho, calificando la situación como "una chapuza sideral".

Los audios y la financiación irregular

El eje central del editorial ha girado en torno a unos audios publicados, según ha explicado, por El Confidencial, que apuntarían a una presunta estructura de financiación irregular vinculada al PSOE.

Cuesta ha destacado una conversación concreta en la que se menciona una cantidad económica: "Yo necesito por lo menos pasta… lo que me dijiste fueron 200.000 euros". A partir de ahí, ha planteado que ese dinero sería en efectivo y fuera de los circuitos oficiales. "Dinero en B, por supuesto", ha subrayado.

El periodista ha vinculado estos audios con una investigación judicial en marcha. "Esto certifica que existe un circuito en B", ha afirmado, en referencia a una causa en la Audiencia Nacional sobre posible financiación irregular.

Origen y función de la "cloaca"

Cuesta ha situado el origen de esa supuesta estructura en abril de 2024, coincidiendo con la carta pública de Pedro Sánchez. Según su versión, el detonante habría sido la imputación de Begoña Gómez.

"Se acababa de enterar de que su mujer estaba profundamente imputada y ordenó que una cloaca… empezara a funcionar", ha asegurado. En ese contexto, ha enumerado a los asistentes de una reunión que, según él, marcaría el inicio de esta estrategia: "Antonio Hernando, Santos Cerdán, Leire Díez, Juan Fran Serrano, el jefe de prensa del PSOE y el responsable jurídico".

A su juicio, el objetivo inicial era frenar posibles movimientos internos dentro del propio partido. "Cortar los ataques internos del propio Partido Socialista contra Pedro Sánchez", ha explicado. Posteriormente, ha sostenido que esa estructura amplió su actividad.

"Se dedicó a atacar a jueces, a miembros de la UCO, a periodistas", ha afirmado, citando entre otros al juez Juan Carlos Peinado o a mandos de la Guardia Civil.

Estructura política y empresarial

El comunicador ha señalado a Santos Cerdán como figura clave en esa supuesta organización. "Número dos del PSOE, amigo de Sánchez", ha recordado. También ha mencionado a Leire Díez, a quien ha vinculado con distintos cargos en empresas públicas.

"A mí me piden otras cosas", ha ironizado sobre su trayectoria, sugiriendo que su papel no era técnico. Asimismo, ha citado el caso de Enusa y el nombramiento de Mariano Moreno, ex tesorero del partido, con un alto salario. "Dijo: ‘yo he venido aquí a aprender’", ha relatado.

En paralelo, Cuesta ha enumerado distintas tramas que, según su exposición, estarían conectadas: obras públicas, mascarillas, test sanitarios o petróleo. "Por cuántas vías ha llegado dinero al Partido Socialista", se ha preguntado.

El editorial ha concluido con una acusación directa al presidente del Gobierno, al que ha señalado como responsable último de las distintas tramas mencionadas. "Miren donde miren, la mano final es una enorme manaza… de Pedro Sánchez", ha afirmado. En su cierre, ha resumido su tesis con una expresión contundente: "El rey de la cloaca y el rey de todos los casos de corrupción que se están investigando".