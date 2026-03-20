Editorial de Carlos Cuesta: Sánchez anuncia medidas pero sigue el expolio fiscal

Hoy el equipo de La noche de Cuesta se traslada hasta La Coruña, donde celebran un programa especial con los oyentes en directo. Con el ya habitual paseo de la bandera de España, como ya sucedió en Madrid o en Zaragoza, Carlos Cuesta ha comenzado el programa saludando a todo el público en directo y a los habituales oyentes.

En su editorial, el periodista Carlos Cuesta ha calificado como insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para paliar el impacto de la inflación en España, tras la escalada de precios energéticos provocada por la guerra en Irán. Cuesta ha criticado que las iniciativas adoptadas son una copia parcial de propuestas del Partido Popular y carecen de un enfoque real para recuperar el poder adquisitivo de la población.

"Sánchez saca tres semanas después y tras recaudar 120 millones de euros más en impuestos, un decreto de ayudas por la guerra de Irán, copiado de parte de las propuestas del Partido Popular", ha señalado Cuesta. "Lo hace tras el show de sumar de dos horas diciendo que no era admisible, al final lo fue, y colando medidas en contra de los propietarios de pisos alquilados".

30 céntimos por lito de ayudas

El periodista ha explicado que las medidas aprobadas, como la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, "equivale a unos 30 céntimos por litro, pero la subida actual ya es de entre 35 y 50 céntimos y sigue al alza. Se nos ha quedado vieja antes de empezar". Sobre la reducción del IVA de la luz y del gas, ha añadido que "está por verse el impacto exacto, pero los porcentajes pueden ser similares, por lo tanto la compensación no sería plena. De momento, el gas ha subido ya cerca de 35 euros el megavatio".

Cuesta también ha cuestionado la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la gran industria y las ayudas a los agricultores: "Ni una explicación de cuál es el coste, ni una cuantificación concreta". Respecto a los transportistas, ha criticado que la rebaja de 20 céntimos por litro "en teoría se debería sumar a la rebaja del IVA, pero el IVA lo paga el consumidor final. Por lo tanto, esta bonificación no es cierta que se sume en muchísimos casos".

El periodista ha calificado el paquete como "puntual" ha explicado que el coste total anualizado es de 5.000 millones de euros, apenas 96 millones por semana, mientras que el saqueo fiscal semanal asciende a 250 millones. "Gracias, Sánchez, gracias. Nos anuncian una bonificación de 96 millones cuando cada semana recauda extra 250 millones y el año pasado tuvo una subida de recaudación de 27.000 millones de euros", ha afirmado Cuesta.

Medidas a favor de los okupas y contra las empresas

Asimismo, el presentador ha denunciado medidas que afectan la propiedad privada y empresas: "Por el camino, ha colado la imposibilidad de corte de suministros a los okupas, medidas contra empresas que aumenten beneficios y la prórroga de otros dos años de contratos de alquiler, pisoteando el artículo 33 de la Constitución".

En su análisis final, Cuesta ha considerado que las medidas son insuficientes y llegan tarde: "Estas medidas serán necesarias y correctas, sí, pero las que se dejan en el tintero no lo son. Anunciar 96 millones cuando el saqueo semanal es de 250 millones, a eso le llamamos el timo del ‘tocomocho’".