El editorial de Carlos Cuesta: La necesidad de que PP y Vox se entiendan, porque el objetivo es España

Carlos Cuesta ha analizado en su editorial de La noche de Cuesta en esRadio los resultados de las elecciones en Castilla y León. Según ha explicado, el resultado refleja una tendencia clara: el crecimiento del bloque de la derecha frente al retroceso de la izquierda.

"Gana la derecha, la derecha sube en sus dos marcas, la izquierda cae", ha resumido el periodista al inicio de su análisis. Cuesta ha señalado que, aunque el Partido Socialista Obrero Español ha resistido ligeramente en estos comicios, lo ha hecho "a costa de destruir cualquier posibilidad de apoyo para una potencial hipotética alianza de gobernabilidad", debido al desplome de la izquierda más radical.

Crecimiento de PP y Vox

Cuesta ha destacado que los dos principales partidos del bloque conservador han mejorado sus resultados. El Partido Popular habría subido cuatro puntos y Vox en torno a 1,3 puntos.

"Lo que está subiendo en estos momentos en España es la derecha, lo que baja es la izquierda", ha afirmado el periodista, que ha insistido en que la lectura debe hacerse por bloques.

A su juicio, el mensaje de los votantes es claro: "El mensaje que está lanzando la población ya por terceras elecciones consecutivas es: quieren ustedes entenderse".

En este contexto, Cuesta ha repasado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que "lo que nos corresponde es entendernos. La mayoría alternativa existe".

Recuerdo de las elecciones de 2023

Durante el editorial, Cuesta ha recordado también las elecciones generales celebradas en julio de 2023, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, en aquella cita electoral se produjeron dos errores dentro del bloque de la derecha.

"El primero de ellos, el que se liaron a tortazos entre los dos partidos en la campaña. El segundo, que en la recta final no llegaron a un entendimiento". El periodista ha considerado que ese escenario no debería repetirse tras los nuevos resultados autonómicos.

La necesidad de acuerdos

Cuesta ha defendido que el objetivo común de ambas formaciones debería ser desalojar al actual Ejecutivo. "Hay dos formaciones que representan a la derecha y que tienen como objetivo librar a España de la lacra de Sánchez", ha afirmado.

En su opinión, ambas comparten principios fundamentales como la defensa de la unidad de España, la bajada de impuestos o la independencia judicial.

Por ello, ha insistido en la necesidad de pactos: "La única forma de cambiar España es uniéndose los dos partidos en una gobernabilidad".

Un cambio de tendencia política

El periodista ha interpretado los resultados como parte de un cambio político más amplio. "España está virando hacia la derecha", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que este movimiento también se está produciendo en otros países.

Entre los motivos, ha citado el desgaste del Gobierno y algunas de sus políticas. "Se han pasado de rosca con la recaudación fiscal, con las cesiones ante los separatistas y con determinadas consignas ultrafeministas o ultraecologistas", ha sostenido.

Advertencia a ambos partidos

En la parte final de su editorial, Cuesta ha lanzado una advertencia tanto al PP como a Vox. "Aquí no hay objetivo PP ni objetivo Vox, hay objetivo España", ha afirmado.

También ha subrayado que una mayoría sólida es necesaria para acometer cambios profundos. "Hace falta una alianza estable y firme", ha explicado.

Y ha concluido con una llamada directa al acuerdo: "Si los dos están obteniendo buenos resultados, ¿por qué no lo culminan con un buen resultado para España?".