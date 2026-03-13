El editorial de Carlos Cuesta: El Gobierno se enemista con nuestros aliados, mientras ahoga a impuestos a los españoles

En el último editorial de La noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha analizado los últimos desarrollos internacionales y la situación interna en España. Según Cuesta, la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez en los temas clave de seguridad internacional y economía está llevando al país a una posición de "creciente debilidad".

Cuesta ha comenzado su análisis con los recientes ataques de Irán. "Un tercer misil iraní en Turquía dirigido a la zona donde está la base aérea donde hay un contingente español". La respuesta de España, sin embargo, ha sido clara: "En otro ataque de Irán muere un soldado francés, pero España sigue diciendo que no hay motivo para entrar en el contingente de defensa", ha explicado el presentador.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: El Gobierno se enemista con nuestros aliados, mientras ahoga a impuestos a los españoles pic.twitter.com/UD2cZhZg95 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) March 13, 2026

La respuesta del Gobierno español

En cuanto a la crisis económica global, Cuesta ha alertado sobre la creciente amenaza de cortes de suministro en el Golfo, con más de "1.000 barcos varados en estos momentos". A pesar de esta amenaza, la ministra Sara Aagesen ha tratado de restar importancia al asunto, asegurando que "no hay que ponerse nerviosos" y que se evaluarán las medidas correspondientes. Cuesta ha lamentado la actitud del Gobierno, que sigue minimizando las crisis que afectan directamente a la economía española.

Un tema central en el análisis de Cuesta ha sido la situación en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio y suministro de energía mundial. "Lo que está en juego es directamente la defensa de nuestra economía nacional y del resto de economías nacionales". Cuesta ha subrayado la importancia estratégica del estrecho y la falta de acción de España ante las amenazas que provienen de Irán, que ha decidido "llevar la guerra a Ormuz para destruir la economía de Occidente y que se debilite el apoyo a EEUU e Israel". Para Cuesta, la ausencia de intervención española en esta cuestión es una clara muestra de la "desconexión del Gobierno con los intereses nacionales".

España en aislamiento y sin dirección clara

Cuesta no ha dudado en vincular la falta de acción del Gobierno con el creciente aislamiento internacional de España. "Nos hemos enemistado con todos nuestros aliados a la vez", ha subrayado, criticando el enfoque del Gobierno que está llevando a España a una posición de desventaja.

"España ha dejado colgado un contingente europeo que ha decidido poner los medios para defender algo que es de interés nacional de todos ellos". Cuesta ha criticado la postura de Pedro Sánchez, quien "ha decidido, como siempre, a su estilo. Su santidad ordena y los demás cumplen".

El periodista ha señalado que otros países como "Alemania ha salido a respaldar a la OTAN y a Estados Unidos" , mientras que España se ha quedado atrás, sin dar el respaldo necesario a los intereses occidentales en medio de una crisis internacional.

¿Quién está defendiendo a los españoles?

El Gobierno de Sánchez también ha sido criticado por su gestión económica. A pesar de que se espera una recaudación fiscal de más de "27.000 millones de euros en 2025" , Sánchez se ha negado a reducir impuestos o cotizaciones, lo que ha generado una creciente frustración entre los ciudadanos. "El Gobierno deja vendidos a todos los españoles en materia económica" , ha insistido Cuesta, destacando que las subidas normativas de impuestos sobre la energía y los alimentos en 2025 "solo agravan la carga fiscal sobre los más vulnerables".