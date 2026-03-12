El editorial de Carlos Cuesta: El Gobierno sanchista del 'odiómetro' que no predica con el ejemplo

En el último editorial de La noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha analizado con dureza la reciente plataforma impulsada por Pedro Sánchez para medir el "odio" de los ciudadanos. Según Cuesta, esta iniciativa es "un auténtico atentado contra los derechos y libertades y contra la Real Academia Española".

El periodista ha recordado el contexto político actual: "En medio de que tenemos una guerra con Irán, de que los precios no dejan de subir, de que las tramas de corrupción no dejan de sacar a la luz nombres relacionados con el Partido Socialista, relacionados con el gobierno… seguimos teniendo imputados en la familia de Pedro Sánchez y dirigentes procesados por corrupción".

En este sentido, Cuesta ha criticado que Sánchez, según él, "odia de millón en millón, hasta el punto de que odia a toda la derecha" y califica de fascistas incluso a quienes discrepan dentro de la izquierda. "El muro que debería ser un equivalente al muro de Berlín… a todos los que no pensamos como él, al muro", ha añadido, refiriéndose al supuesto mecanismo de segregación ideológica que plantea el presidente.

La vinculación de la plataforma con el grupo de Puebla

Cuesta ha advertido sobre los socios y aliados de Sánchez: "Ha decidido que va a medir el odio de los demás cuando él es un auténtico inyector de odio… ha cargado contra periodistas, contra jueces, contra agentes de la UCO, contra fiscales anticorrupción… porque había osado investigar a su mujer".

Además, ha alertado sobre la vinculación de la plataforma con Pilar Cancela y el Grupo de Puebla: "Pilar Cancela es una de las personas, miembro fundador del Grupo de Puebla… junto a Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero e Irene Montero… estas personas conforman una plataforma que va a medir el odio de todos los demás".

En el editorial Cuesta también ha denunciado los pactos de Sánchez con actores que Cuesta considera contrarios a la Constitución y a la democracia: "Al pactar directamente con pro Etarras, los de Bildu, más de 89-90 personas condenadas por pertenencia a la banda asesina ETA, pactó con golpistas, regalándoles una amnistía, un indulto, dinero, ha pactado con prófugos de la justicia como Carles Puigdemont, ha pactado para favorecer a okupas, más rico, más pobre, pero robándoles el fruto de sus ahorros". A juicio del presentador, mientras Sánchez afirma distribuir "amor, los que defendemos todos los valores democráticos nos hemos convertido en odiadores".

Finalmente, el periodista ha asegurado que este "odiómetro" representa un intento de avanzar en "una agenda dictatorial que no lo va a conseguir" y ha subrayado la necesidad de proteger los derechos y libertades frente a medidas que permiten clasificar y registrar a ciudadanos según su ideología: "Va a haber una lista negra… y esto según la legislación española y según la constitución no se puede hacer".