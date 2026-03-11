El editorial de Carlos Cuesta: La brutalidad del régimen iraní que el Gobierno ignora

Carlos Cuesta ha centrado su editorial en La Noche de Cuesta, en esRadio, en la situación interna de Irán, en la sucesión del ayatolá Ali Jamenei y en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez ante el conflicto. El comunicador ha cargado con dureza contra el presidente por recuperar el lema del "no a la guerra" mientras, a su juicio, se está permitiendo la continuidad de un régimen "teocrático, asesino y asqueroso" que reprime a su propia población.

Cuesta ha comenzado recordando una conversación mantenida con una activista iraní tras un programa de televisión. Según relató, la mujer le trasladó cifras mucho más elevadas sobre la represión del régimen. "Tenemos evidencias de que hay 95.000 personas asesinadas ya en el último mes, mes y medio por parte de Irán", ha afirmado, antes de añadir que "el número de detenciones ilegales se eleva a 200.000". A partir de esos datos, el periodista ha criticado a quienes apelan a la legalidad internacional para justificar la pasividad ante el régimen de los ayatolás. "Tenemos a gente diciendo que la legalidad internacional nos fuerza a mirar al infinito, a poner cara de póquer, a creernos buenos", ha lamentado.

Críticas al ‘no a la guerra’ del Gobierno

El periodista ha sostenido que la postura oficial del Ejecutivo español está debilitando la ofensiva contra el régimen iraní. En ese contexto, ha reproducido varias declaraciones del presidente del Gobierno. "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", afirmó Pedro Sánchez en una de sus intervenciones. También defendió que "tenemos que hacer un llamamiento a volver a la legalidad internacional. Cómo es posible que se pueda intervenir bombardeando hospitales, colegios de manera unilateral".

Cuesta ha cuestionado ese planteamiento. A su juicio, se trata de un mensaje que ignora la realidad de la represión interna iraní. El comunicador también citó otra intervención del jefe del Ejecutivo en la que se refería a las mujeres iraníes: "Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní de su población, particularmente de las mujeres y de las niñas. Pero eso no significa que efectivamente se tenga que violentar el orden internacional".

Frente a ese argumento, el periodista defendió que la actuación contra el régimen iraní busca proteger a la población. "El que va a combatir a los malos no es el malo. Normalmente suele ser el bueno", ha afirmado. También ha acusado al Gobierno de ofrecer un mensaje contradictorio al negar el uso de bases militares españolas mientras continúan las operaciones aliadas. "Nos están vendiendo el mensaje del no a la guerra", ha señalado, mientras "no dejan de salir aviones militares norteamericanos de la base" y "no dejan de salir destructores cargados de misiles Tomahawk".

El patrimonio del nuevo líder iraní

El editorial ha dedicado una parte importante a describir la figura del nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, hijo del ayatolá Ali Jameneí. Según Cuesta, la sucesión pretende transmitir que el régimen continuará con su política represiva. "Vamos a seguir asesinando a quien nos dé la puñetera gana porque para algo somos ayatolás", resumió sobre el mensaje implícito del relevo en el poder.

El periodista explicó que distintas investigaciones internacionales atribuyen al nuevo dirigente una importante fortuna personal. Según relató, "mantiene un patrimonio oculto valorado en unos 400 millones de euros". Entre los activos mencionados citó propiedades en Europa como "un resort de esquí en los Alpes", participación en "un exclusivo campo de golf en Mallorca", centros comerciales en Alemania y un amplio patrimonio inmobiliario en Londres.

Cuesta añadió que parte de esa riqueza procederían de comisiones vinculadas a la venta de petróleo iraní en el mercado negro. De acuerdo con su explicación, el entramado financiero se habría articulado mediante testaferros y sociedades pantalla. También señaló que las investigaciones de Bloomberg y Financial Times sitúan algunas de esas inversiones en hoteles, centros comerciales o complejos turísticos repartidos por varios países europeos.

La represión dentro de Irán

En la parte final del editorial, el comunicador describió las condiciones de vida bajo el régimen iraní. Aseguró que en los procesos judiciales por causas políticas los acusados no pueden elegir a su abogado, ya que el propio sistema teocrático designa la defensa. "Estás condenado desde el minuto uno", afirmó.

Cuesta también enumeró restricciones que, según dijo, afectan especialmente a las mujeres. En su relato, el régimen impone limitaciones severas a la vida cotidiana y castiga con dureza cualquier desafío a sus normas. El periodista criticó que en España algunos sectores políticos invoquen el feminismo mientras defienden la pasividad frente al régimen iraní.

El editorial concluyó con una reflexión sobre las dos posturas que, según Cuesta, existen ante el conflicto. "Unos consiguen que suba el jovencito Jameneí. Otros lo que queremos es que sus países sean libres", afirmó el periodista al cerrar su intervención.