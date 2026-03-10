El editorial de Carlos Cuesta: 'Sin rebajas de impuestos por la crisis de Irán, pero continúa el saqueo fiscal'

"Pedro Sánchez dice que no estamos en guerra, dice que toda culpa de la subida de los precios de los hidrocarburos no tiene nada que ver con él. Dice: vamos a ver, pero si es que además esté usted defendiendo o no esté usted defendiendo a España, a Chipre, a quien sea, al mundo libre, a las democracias liberales, usted va a recibir ese impacto. Usted deberá tomar medidas. Dice: no, como no es problema mío, como no es culpa mía, yo no adopto medidas", ha comenzado diciendo Carlos Cuesta en su editorial.

"Usted está saqueándonos a impuestos, literalmente. Más de 180.000 millones de euros en subidas de impuestos. Más cotizaciones sociales atestiguan que estamos en un régimen de auténtico saqueo fiscal. Esos 180.000 millones no es lo que nos cobran. Es lo que nos cobran de más desde que está Pedro Sánchez", ha añadido el presentador de La Noche de Cuesta.

"Yo sé que es difícil hacerse una idea de este tipo de cifras, pero para que no nos perdamos: 180.000 millones de euros es más de dos veces lo que pagábamos antes de la llegada de Sánchez por un IRPF al año de todos los españoles. Vamos, que si antes pagábamos un IRPF, en estos momentos pagamos más de tres. Así de básico y así de sencillo", ha explicado Cuesta.

"Bien. Y dice él: pero yo no tengo que hacer nada, porque esto no es cosa mía. Bueno, ¿y la pandemia era cosa suya? ¿Se había inventado usted el virus? Bueno, y sin embargo se adoptaron medidas. Tarde y mal, pero se adoptaron. Ahora, ¿por qué no? ¿Porque no le viene bien? ¿Porque se está gastando el dinero en otras cosas?", se ha preguntado Carlos Cuesta en su editorial.