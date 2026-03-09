El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez aísla internacionalmente a España mientras le acechan los casos de corrupción

El periodista Carlos Cuesta ha cargado contra el presidente del Gobierno en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, donde ha definido la situación política y social de España como "una semana para olvidar". Para Cuesta, los últimos días se han caracterizado tanto por la proliferación de los casos de corrupción como por el deterioro de la imagen internacional del país.

Cuesta ha señalado primero el ámbito internacional, subrayando la gravedad del ascenso del hijo de Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. Según el presentador, el régimen iraní representa un peligro global: "Es un régimen asesino, teocrático y de fundamentalismo islámico que financia el terrorismo internacional y persigue a cualquiera que aspire a la democracia o a la libertad".

Para el periodista, la amenaza nuclear que representaba Irán justificaba medidas contundentes, y critica la tibieza de Pedro Sánchez frente a Washington y los aliados europeos: "Estamos más solos que la una. Incluso Ursula von der Leyen ya directamente dice que tiene razón Estados Unidos y que no hay que derramar ni una lágrima por el régimen iraní".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Sánchez aísla internacionalmente a España mientras le acechan los casos de corrupción pic.twitter.com/ewekfILcZM — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) March 9, 2026

Pero la crítica de Cuesta no se limita a lo internacional. El periodista ha dedicado buena parte de su editorial a comparar la España de antes y después de la llegada de Pedro Sánchez al poder.

España pre Sánchez

Antes de Sánchez, España mantenía relaciones sólidas con sus aliados estratégicos. "Nos llevábamos bien con Estados Unidos. Israel nos proveía de tecnología militar, la OTAN nos respetaba. Marruecos nos respetaba", ha recordado.

En materia interna, los casos de corrupción eran excepcionales, como el caso Gürtel, y los españoles podían confiar en las estadísticas de empleo y en la estabilidad del poder adquisitivo. "No batíamos récords de inmigración ilegal, nivel medio de riqueza dentro de la media europea, no estábamos en cabeza de los rankings de pobreza ni de falta de vacaciones ni de paro", ha subrayado.

España post Sánchez

La situación cambió radicalmente con el Ejecutivo actual. El periodista ha denunciado que los casos de corrupción se han multiplicado hasta el punto de constituir "una Gürtel por día", citando desde el caso Mascarillas hasta el caso Barrabés, pasando por las irregularidades que afectan directamente a la mujer del presidente. Cuesta ha denunciado que el Tribunal de Cuentas ocultó graves irregularidades para proteger a Begoña Gómez.

En política exterior, la situación tampoco mejora. Cuesta ha señalado que España "ahora nos llevamos de horror con Estados Unidos, Marruecos nos envía a los inmigrantes que le da la gana, estamos enviando un armamento equivalente al de Luxemburgo", evidenciando que los errores de gestión han puesto al país en aislamiento. Además, el envío de ayuda a Ucrania, según Cuesta, es ridículo frente al tamaño económico de España: "Somos una potencia económica y damos semejante birria de apoyo".

En lo social y económico, el panorama es igualmente preocupante. España ha perdido posición en riqueza media europea y los indicadores de pobreza infantil y violencia han empeorado dramáticamente. "Somos el segundo país en pobreza infantil... las violaciones se han incrementado un 286,7 % y los delitos sexuales en general un 85,2 %".