El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez juega con el futuro de los españoles con su falso 'no a la guerra' en Irán

El periodista Carlos Cuesta ha cargado contra el presidente del Gobierno en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, donde ha calificado los últimos días como "una semana para olvidar" tanto por los casos de corrupción vinculados al entorno del PSOE como por el deterioro de la imagen internacional de España.

Cuesta ha enumerado varios asuntos judiciales que han marcado la actualidad política. "Otra semana negra en materia de corrupción que le podemos agradecer a Pedro Sánchez, su gobierno, su partido y su entorno hasta el familiar", ha afirmado, mencionando informaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero, el procesamiento de David Sánchez, los avances en la investigación que afecta a Begoña Gómez o la fijación del 7 de abril como fecha para el juicio oral de la primera pieza del caso Koldo.

El comunicador ha sostenido además que la política exterior del Ejecutivo está provocando un daño directo a la posición internacional de España. A su juicio, el enfrentamiento con Estados Unidos e Israel supone un perjuicio mayor para los intereses españoles que para las propias potencias. "Cada vez que Pedro Sánchez se enfrenta a ellos, lo que hace es despreciarnos a todos nosotros y destrozarnos a todos nosotros", ha afirmado.

El ‘no a la guerra’ y las bases militares

Durante su intervención, Cuesta ha criticado especialmente el discurso del presidente en torno al "no a la guerra". En su opinión, el Gobierno utiliza ese argumento mientras mantiene operativas las bases militares españolas para operaciones de Estados Unidos. "Nos dice que ha prohibido la utilización de las bases y no dejan de salir aparatos militares de esas bases", ha señalado.

El periodista ha citado datos publicados por El Mundo, según los cuales hasta 24 aviones militares habrían salido de las bases de Rota y Morón durante la semana. A esos movimientos se sumarían, según su relato, dos destructores estadounidenses que partieron desde Rota hacia la zona de conflicto: el USS Roosevelt y el USS Bulkeley.

Cuesta ha cuestionado que se presenten esas operaciones como acciones exclusivamente logísticas o defensivas. "Esos aparatos de guerra salen de una base militar, rebotan en otra base militar y acaban en un escenario de guerra", ha afirmado.

Críticas al Gobierno y a sus socios

El editorial también ha incluido críticas a varios miembros del Ejecutivo y del bloque parlamentario que lo sostiene. Cuesta ha cuestionado las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el carácter defensivo de la actuación española y ha ironizado con los argumentos del ministro Ernest Urtasun acerca del uso de las bases.

A su juicio, el Ejecutivo está recurriendo a mensajes contradictorios para tratar de mantener su posición política. "Hace tiempo el socialismo fabricaba un poco mejor las mentiras. Se las trabajaba un poquito más", ha afirmado.

Reacciones internacionales

El periodista ha destacado además las reacciones internacionales a las decisiones del Gobierno. Según ha señalado, Irán y China habrían felicitado públicamente a España por su posición, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump habría advertido de posibles represalias comerciales.

Cuesta ha advertido del impacto económico que podría tener un deterioro de las relaciones con Estados Unidos, recordando que cerca del 44% del gas natural que consume España procede de ese país. En su opinión, una crisis diplomática podría afectar a sectores estratégicos.

Impacto económico

En la última parte del editorial, el periodista ha enumerado los ámbitos que podrían verse perjudicados si se agravan las tensiones comerciales. Entre ellos ha citado el aceite de oliva, el vino, los productos agroalimentarios, la industria farmacéutica, la maquinaria industrial, el material eléctrico, la cerámica, la energía, la industria aeronáutica o el turismo.

Cuesta ha concluido que la estrategia del presidente responde a un objetivo político interno. "Él miente con un solo objetivo: permanecer en el poder", ha afirmado. Según el periodista, el Gobierno estaría dispuesto a asumir un deterioro de la posición internacional de España si con ello logra mantener su apoyo parlamentario.