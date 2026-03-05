El editorial de Carlos Cuesta: Por qué Sánchez se empeña en vender un gran enfrentamiento con Trump por Irán

El periodista Carlos Cuesta ha criticado duramente la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante el conflicto internacional en torno a Irán y las contradicciones sobre el uso de las bases militares españolas por parte de Estados Unidos. En su editorial de este jueves, Cuesta sostiene que el Ejecutivo está ofreciendo versiones contradictorias mientras intenta desviar la atención de los escándalos políticos que afectan al entorno socialista.

Cuesta ha comenzado explicando el contexto internacional, recordando que Irán "estaba aplastando a su población", con "levantamientos básicamente de toda la población contra el régimen de los ayatolás" y con "matanzas que acumulan, según las organizaciones que están en el terreno, cerca de 40.000 o 50.000 asesinatos". En medio de esa situación, ha criticado que el Gobierno español haya optado por enfrentarse a Estados Unidos e Israel con el mensaje del "no a la guerra".

Según ha relatado, el propio Sánchez ha defendido esa postura asegurando que España debía impedir el uso de las bases militares norteamericanas en territorio español, concretamente las de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón. Sin embargo, Cuesta ha recordado que desde Washington se ofreció una versión completamente distinta.

La portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que Estados Unidos sí contaba con cooperación española. "España estará diciendo una cosa, pero está haciendo la otra", ha resumido Cuesta al relatar la comunicación que el Pentágono habría trasladado a la Casa Blanca sobre la colaboración del Ministerio de Defensa español.

Indicios que contradicen la versión del Gobierno

En este sentido, Cuesta ha asegurado existen indicios que contradicen la versión oficial del Gobierno. Cuesta ha explicado que desde la base de Rota despegó un avión militar estadounidense, un Boeing C-17 Globemaster III, con destino a una base de la OTAN en Sicilia utilizada en la logística del conflicto. Al día siguiente, ha añadido, "otro avión militar de Estados Unidos, un Boeing C-40 Clipper, vuelve a despegar de la base de Rota con exactamente el mismo rumbo".

"Vamos, traducido, que la base de Rota se sigue empleando o la sigue empleando el ejército norteamericano. Vamos, traducido, que nos han mentido", ha afirmado Cuesta, criticando que el presidente del Gobierno no haya explicado la situación ante el Parlamento.

En este sentido, el periodista ha recordado que la legislación española obliga a que decisiones estratégicas en materia de defensa pasen por las Cortes. "El presidente de España debería dirigirse al Parlamento para explicar qué estamos haciendo en materia militar", ha señalado, denunciando que Sánchez "ha hurtado una vez más al Parlamento de todo este tipo de decisiones y de información".

Una fragata enviada a Chipre

Cuesta también ha reprochado que el Ejecutivo mantenga una posición ambigua en el conflicto. Por un lado, España habría enviado a Chipre la fragata Fragata Cristóbal Colón (F‑105) para reforzar la defensa frente a Irán; por otro, el propio Ministerio de Defensa habría reconocido que información del Ejército español permitió seguir un misil iraní lanzado contra Turquía y evitar daños.

"Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿estamos participando o no estamos participando?", ha planteado el periodista. A su juicio, la realidad es que sí existe colaboración, pero el Gobierno intenta negarla públicamente.

El "No a la guerra" como cortina de humo

El periodista considera que esta estrategia responde a una maniobra política para desviar la atención de los escándalos que afectan al entorno del PSOE. Según ha denunciado, el Ejecutivo estaría "montando un ‘tinglao’, un juego de trilero de dónde está la bolita" para "decir una cosa a la opinión pública" mientras intenta "tapar los casos de corrupción que siguen saliendo".

Entre esos casos el periodista ha mencionado la citación a juicio oral de Koldo García y José Luis Ábalos por el denominado caso Koldo, la citación también a juicio oral de David Sánchez, las informaciones sobre pagos del conseguidor del rescate de Plus Ultra a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, así como investigaciones relacionadas con contratos públicos, el llamado caso Forestalia o las denuncias sobre la cúpula policial del Ministerio del Interior.

Cuesta ha señalado que el Gobierno está utilizando la polémica internacional para cambiar el foco mediático: "Sánchez ha querido cambiar de guion mediático para meternos el tema de Trump en vez de todos los casos de corrupción". En este contexto, el presentador ha advertido de que además esta estrategia puede tener consecuencias para España en el ámbito internacional.

El periodista ha alertado de que el país está proyectando una imagen de falta de fiabilidad ante Washington. "Estamos quedando como un país absolutamente infiable, como un país del que no se puede fiar absolutamente nadie", ha afirmado. Y ha concluido advirtiendo del riesgo económico que podría suponer un deterioro de las relaciones con Estados Unidos, recordando que el gas estadounidense representa en torno al 44% del consumo nacional. "Sánchez está jugando nada más y nada menos que con el presente y futuro de España", ha sentenciado.