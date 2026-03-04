El editorial de Carlos Cuesta: Las verdaderas razones por las que Sánchez no quiere entrar en la guerra de Irán

Carlos Cuesta ha arremetido este miércoles en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, contra la posición del Gobierno ante el conflicto en Oriente Medio y el pulso con Estados Unidos. El periodista ha acusado a Pedro Sánchez de intentar desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE mediante un enfrentamiento político internacional.

El comunicador ha advertido desde el arranque de que "se está montando un jaleo de muchísimo cuidado" y ha centrado su primera parte en el "no a la guerra" rescatado por Sánchez. A su juicio, el presidente no mantuvo ese mismo discurso cuando se produjeron represiones internas en Irán. "El no a la guerra mientras mataban a 40.000 o 50.000 personas en Irán, ahí Pedro Sánchez estaba callado, callado", ha afirmado.

Cuesta ha sostenido que el presidente utiliza un doble discurso en política exterior. "Aquí dice una cosa para tener contentos a los Podemos, a los Bildu, a los de Esquerra, pero delante de Estados Unidos, dice otra", ha asegurado, antes de concluir que el jefe del Ejecutivo "miente a todo el mundo". En ese contexto ha mencionado informaciones procedentes de "fuentes de la administración norteamericana" que apuntarían a una rectificación española tras tensiones diplomáticas con Washington.

El ‘no a la guerra’ del presidente

Durante el editorial, el periodista ha citado la intervención de Sánchez en la que defendía la postura del Ejecutivo: "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra". Cuesta ha replicado con ironía a ese mensaje: "A mí se me ocurren otras cuatro palabras: no tienes ni idea".

También ha criticado que el presidente mencionara a las mujeres iraníes para justificar su posición. "Ha mencionado a las mujeres iraníes. Señor Sánchez, ¿por qué no habla usted con alguna persona y le cuenta lo que está ocurriendo allí?", ha dicho, cuestionando el planteamiento de que "la violencia no puede ser contestada con violencia" cuando existen víctimas mortales.

En su análisis, Cuesta ha criticado el papel del Derecho internacional y el funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Naciones Unidas tiene un pedazo de tapón llamado Consejo de Seguridad", ha afirmado, recordando que Rusia y China cuentan con derecho de veto. Según el periodista, esa situación impide respuestas internacionales efectivas mientras el número de víctimas continúa aumentando.

Críticas a los alineamientos del Gobierno

El editorial también ha incluido críticas a los posicionamientos internacionales del Ejecutivo. Cuesta ha asegurado que el Gobierno se sitúa junto a actores que, en su opinión, se oponen a las democracias occidentales. "Si tiene que elegir entre Estados Unidos e Irán, está con Irán", ha afirmado.

A partir de ahí ha planteado tres razones que, según su interpretación, explicarían esta estrategia. La primera sería un planteamiento ideológico del socialismo frente al modelo liberal. La segunda estaría vinculada a la necesidad de mantener alianzas parlamentarias con partidos de izquierda radical. Y la tercera, ha dicho, sería la intención de desviar la atención de los escándalos políticos internos.

Quince titulares sobre corrupción

En la parte final del editorial, Cuesta ha enumerado diversas informaciones recientes que, a su juicio, afectan al entorno del PSOE. Entre ellas ha mencionado el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y ha señalado que la Guardia Civil habría insinuado en un informe que un documento sobre la soldadura de la vía podría estar "falsificado".

El periodista también ha citado el caso Plus Ultra y la investigación asumida por la Audiencia Nacional sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea. En ese contexto ha recordado declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre su relación con el llamado "conseguidor" de la compañía.

Además, ha mencionado otras investigaciones como el caso Forestalia, la situación judicial de David Sánchez o las denuncias en el entorno del Ministerio del Interior. "Esto en tres días", ha subrayado tras enumerar los distintos asuntos.

Cuesta ha concluido que la acumulación de estas informaciones explica, en su opinión, el interés del presidente en centrar el debate público en la política internacional. "Los titulares que acabo de mencionar son una lacra y un desastre para España", ha afirmado, para añadir que "la reacción de Sánchez es otra lacra todavía mayor".