El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez sigue aislando a España, ante el enfado de Trump por su falta de apoyo con Irán

Irán ha atacado con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí y ha lanzado un ataque masivo contra una base estadounidense en Bahréin, mientras la embajadora de Israel advertía que los misiles iraníes podrían alcanzar Europa. "Y mientras Sánchez aísla por completo a España, la enfrenta a Estados Unidos con la negativa al uso de las bases en España y la deja fuera simultáneamente del plan nuclear europeo lanzado por Francia", ha afirmado Cuesta en su editorial de este martes.

El periodista ha advertido sobre el papel de Irán en el conflicto internacional: "Irán no sólo es un país, Irán no solamente es una dictadura, Irán no solamente es una teocracia asesina fundamentalista, es repito, el principal financiador del terrorismo internacional". En este contexto, Cuesta ha vinculado la financiación del terrorismo a las reservas petrolíferas de Irán y Venezuela, denunciando el impacto de los regímenes comunistas y teocráticos en la economía y la estabilidad internacional.

Cuesta ha criticado a la izquierda española por su relación con estos regímenes: "La izquierda se ha convertido en esa locura con una falta absoluta de coherencia. Lo único que pretenden es el poder como sea y si para conseguir el poder necesitan debilitar los valores de Occidente lo hacen a través de quien sea".

"Un aliado terrible"

El periodista también cuestionó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en política exterior y su relación con Estados Unidos. Las declaraciones más recientes de Donald Trump confirman la gravedad de la situación: "España es un aliado terrible… es un pueblo maravilloso con unos dirigentes terribles".

Asimismo, Cuesta ha criticado las declaraciones de los miembros del Gobierno español. Sobre José Manuel Albares, ministro de Exteriores, quien ha señalado que "la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo", Cuesta ha ironizado que el grupo de todo el mundo lo componen las dictaduras de "China, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela".

Respecto a Yolanda Díaz, Cuesta ha ironizado sobre su discurso: "Ser el gobierno que da seguridad es el gobierno de la paz, de la democracia, de los derechos humanos… de todos los lugares del mundo que se consumen en China, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela. Ese debe ser el tipo de respeto a los derechos fundamentales que esgrime Yolanda Díaz".

Sobre Irene Montero, el periodista ha señalado: "Decimos a la ciudadanía que nuestra opinión sigue siendo salir de forma urgente de la OTAN… ¿Con quién? ¿Con Moscú? ¿Con Putin? ¿Con China? ¿Qué defensa tiene toda la gente que es aniquilada? Todas las minorías a las que machacan, ¿Qué defensa tienen exactamente? Ese es el modelo de Podemos de defensa de los derechos y libertades".

La pérdida de credibilidad internacional

Cuesta ha denunciado también la pérdida de credibilidad internacional de España: "Como nosotros perdamos el manto protector de la OTAN, nos vamos a arrepentir toda la vida. Ni les cuento en Ceuta, ni les cuento en Melilla… porque Marruecos, si sabe que tiene el respaldo de Estados Unidos, se va a atrever a muchas más cosas. Con Pedro Sánchez no hay amistad, ni partenariado… es todo lo contrario".

Finalmente, el periodista ha subrayado el desastre actual que hay en España: "Pedro Sánchez no está defendiendo absolutamente nada más que una cosa, a sí mismo. Le da olímpicamente lo mismo el daño que haga a España… los cuatro millones de personas que ahora están en paro, la pérdida de poder adquisitivo, las tensiones nacionalistas… Les da igual, con tal de seguir odiando a la derecha, todo vale".

Cuesta ha concluido advirtiendo sobre el futuro: "Si seguimos con situaciones de estas y seguimos haciendo el ridículo, Pedro Sánchez hasta lo consigue. Nos saca de las democracias liberales y nos mete en el grupo de Puebla".