El editorial de Carlos Cuesta: El sanchismo se desmarca de las democracias liberales y no apoya la intervención en Irán

Carlos Cuesta, ha centrado su editorial de este lunes en el giro de la política internacional de Donald Trump y en la reacción del Gobierno español ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Cuesta ha recordado que Trump ganó las elecciones defendiendo que el movimiento Make America Great Again implicaba no intervenir en asuntos internacionales, pero ha subrayado que "gracias a Dios y casi tendríamos que decir gracias a Marco Rubio, el mandato de Donald Trump ha virado". A su juicio, ese cambio responde a que "los asuntos internacionales están hechos un auténtico desastre" y a que, si no actúa Estados Unidos, "no lo hace nadie".

En este contexto, el periodista ha criticado la inacción de la comunidad internacional y, en particular, el papel de la Unión Europea y de la Naciones Unidas, señalando que en el Consejo de Seguridad están "Moscú" y "Pekín", con capacidad de veto para bloquear cualquier actuación.

Críticas a la posición de España en el conflicto

Sobre Irán, Cuesta ha afirmado que "Estados Unidos ha movido pieza, y lo ha vuelto a hacer". Ha descrito al régimen de los ayatolás como "una teocracia asesina" y ha asegurado que cualquier intento de ejercer libertades básicas en ese país conduce a "mazmorras, tortura y posiblemente muerte". Por ello, Estados Unidos e Israel han acabado con la vida del líder iraní, Ali Jamenei.

El periodista ha defendido la actuación militar en contraposición del Gobierno de España: " Hay que respaldar el ataque. Así de rotundo". También ha advertido del impacto económico del conflicto, apuntando al papel estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde pasa "el 20% del comercio internacional de hidrocarburos".

En este sentido, Cuesta ha cargado duramente contra la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el mensaje difundido por este en redes sociales rechazando la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel y pidiendo una desescalada inmediata. "Vaya usted, Pedro Sánchez o llévese una flotilla de la Libertad y ustedes dialogan con los ayatolás", ha ironizado Cuesta.

Unas "soluciones diplomáticas" para "un régimen teocrático"

Asimismo, ha criticado las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien apostó por soluciones diplomáticas y subrayó que la operación carecía de resolución internacional. "De nuevo las soluciones diplomáticas con el régimen asesino, teocrático, islamista, fundamentalista, financiador de terrorismo de Irán", ha replicado Cuesta.

También ha arremetido contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que esta afirmara que Trump y Netanyahu son "una amenaza para la seguridad" y que la guerra "ilegal" no es la respuesta. Según Cuesta, "según Yolanda Díaz estamos mucho más seguros con gente como el ya fallecido Ali Jamenei, que con gente como Israel o Estados Unidos que se dedican a perseguir a los tiranos".

La política internacional desde la llegada de Sánchez

En su editorial, el periodista ha enmarcado esta polémica en lo que considera una línea sostenida de la política exterior del Ejecutivo de Sánchez. Ha repasado episodios como el reconocimiento del Estado palestino por parte de España junto a Irlanda y Noruega, la posición ante Venezuela o Cuba, o las discrepancias en el seno de la OTAN respecto a Ucrania.

"Esto es lo que hemos hecho nosotros en política internacional desde la llegada de Pedro Sánchez", ha afirmado. A su juicio, España se ha ido "apartando de las democracias liberales" para situarse en un eje integrado por Caracas, La Habana, Moscú, Pekín y Teherán. "Que nadie piense que esto es casual", ha concluido Cuesta.