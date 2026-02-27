El editorial de Carlos Cuesta: Los escándalos en la cúpula de la Policía Nacional y la inacción de Sánchez y Marlaska

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: El quinto centenario de una boda muy importante para nuestro paísCarlos Cuesta y Nuria Richart conversan con Pedro Fernández de Barbadillo sobre la relevancia del enlace de Carlos V e Isabel de Portugal.
- Tertulia de Cuesta: Marlaska no dimite pese a la cascada de denuncias contra altos cargos policialesCarlos Cuesta habla con Cristina Losada y Alejandro Vara de la implicación de Pardo de Vera en la trama de mascarillas y la información de Zapatero.
- JUPOL estalla contra Marlaska por el nuevo caso de acoso en la Policía: "Claro que lo sabía, tiene que dimitir"Carlos Cuesta entrevista a Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, por el nuevo caso de acoso en la Policía.
- El día en 15 minutos: La nueva fiscal general premia a los cercanos al condenado García OrtizCarlos Cuesta y Sandra León resumen y comentan toda la actualidad.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los escándalos en la cúpula de la Policía Nacional y la inacción de Sánchez y MarlaskaCarlos Cuesta analiza la reacción del ministro del Interior al conocerse el caso de presunta violación del exDAO y repasa los casos que le rodean.
- Tertulia de Herrero: María Jesús Montero no renuncia a presentar los PresupuestosLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Carmen Tomás los planes del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos: "Scream 7" y "Los miserables. El origen" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Juan López, el octogenario con cuerpo de atleta de 30 años, al que estudian los científicosLuis Herrero entrevista a Juan López García, maratoniano de 82 años.
