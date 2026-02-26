El editorial de Carlos Cuesta: El Parlamento Europeo saca los colores a España una vez más, esta vez, con la inmigración

El periodista Carlos Cuesta ha cargado contra el ministro Óscar Puente en su editorial en La Noche de Cuesta, en esRadio, acusándole de actuar como "bufón" del presidente del Gobierno mientras, a su juicio, la gestión del Ejecutivo acumula reproches desde la Unión Europea.

Cuesta ha arrancado su análisis refiriéndose a los "supuestos motes cutres" lanzados por Puente contra Libertad Digital: "que si libertad vegetal, que si el debacle, que si de ojete". A partir de ahí, ha ironizado sobre el tono del ministro: "Él es muy fino. Él es una persona adopta, ilustrada, muy académica".

Según el periodista, Puente actúa siguiendo instrucciones del presidente, al que en su día llamó "su puto amo". "Entonces se ha convertido en el puto siervo", ha afirmado Cuesta, para añadir que hoy ejerce como "el bufón, el bufón de esas cortes", comparándolo con el personaje que "hacía el idiota bailando alrededor de un rey tirano".

Informe del Parlamento Europeo sobre Canarias

Más allá de las críticas al ministro, el grueso del editorial se ha centrado en las conclusiones de una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 para analizar la gestión de la inmigración irregular. Las conclusiones, fechadas el 12 de febrero, recogen datos que Cuesta ha calificado de "enésimo desastre del Gobierno".

Según el informe, cerca de la mitad de los 1.500 supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de edad resultaron ser adultos. "Cerca de 750, ni menas ni historias", ha resumido el periodista, denunciando que el sistema solo aplicaba las comprobaciones cuando existían "dudas razonables sobre la edad".

El documento también señala que Marruecos solo aceptó el 8% de las devoluciones tramitadas por España pese a existir pruebas documentales, lo que, en opinión de Cuesta, desmonta el discurso del Ejecutivo sobre la "relación excepcional" con el país vecino.

Los eurodiputados recordaron además que la directiva europea de 2008 exige ejecutar de forma efectiva las expulsiones, algo que, según el informe, no estaría ocurriendo. También constataron la ausencia de medios navales y aéreos propios en la ruta canaria y recogieron la percepción vecinal de un "claro aumento de incidentes y deterioro del entorno social".

Frontex, según relató Cuesta, expresó su disposición a ampliar su apoyo "si así lo solicita el Estado miembro", lo que interpretó como prueba de que España no ha pedido refuerzos pese a contar la agencia europea con acuerdos de cooperación con Mauritania, Senegal o Gambia.

Datos de condenas y delincuencia

El periodista ha vinculado el informe europeo con los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2023. Según esos datos, el 25,8% de las personas condenadas eran extranjeras, cuando el peso de la población extranjera era del 13%. La tasa de condena fue de 14,6 por cada mil habitantes en el caso de extranjeros frente a 5,8 en el de españoles.

"En resumen, que la tasa de condena de las personas extranjeras fue 2,5 veces superior a la de los españoles", ha afirmado Cuesta, concluyendo que la combinación de ambos bloques de información dibuja un "descontrol absoluto".

Misiones europeas y caso Barbate

Cuesta ha recordado que no es la primera misión europea que cuestiona la actuación del Gobierno. Ha citado la visita para analizar el respeto al Estado de Derecho, en la que, según ha dicho, no fueron recibidos ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ni el propio presidente.

También ha rememorado la misión desplazada a Barbate tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Según su relato, la zodiac que utilizaban los agentes fue retirada el día previo a la llegada de la delegación europea. "La orden fue dada por el Ministerio del Interior", ha sostenido.

En su intervención, Cuesta relató el testimonio de una de las madres de los agentes fallecidos, quien le trasladó que el día de los hechos el ministro había asegurado que todo estaba controlado. "Se presionó a los agentes para que bajaran con una puñetera zodiac", afirmó el periodista, asegurando que carecían de medios adecuados.

Críticas finales al Ejecutivo

El editorial concluyó denunciando que España acumula "ridículo tras ridículo" ante las instituciones europeas. Cuesta acusó al presidente de mentir sobre su estado de salud y defendió la publicación de la información por parte de Libertad Digital, recordando que se dio oportunidad de desmentirla.

"Claro que le pasa algo y usted lo sabe perfectamente", afirmó dirigiéndose al jefe del Ejecutivo. Frente a lo que considera una estrategia de insulto y descrédito, el periodista aseguró que su medio seguirá informando.