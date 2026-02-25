El editorial de Carlos Cuesta: Así ataca Óscar Puente a los medios tras la noticia sobre el estado de salud de Sánchez

El periodista Carlos Cuesta ha defendido en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, la información publicada por Libertad Digital sobre el estado de salud de Pedro Sánchez y ha denunciado que el Gobierno haya reaccionado con ataques personales y descalificaciones en lugar de ofrecer explicaciones.

Cuesta ha subrayado que la información no se planteó como una hipótesis ni como una especulación. "No lo digo en condicional. No, no narraba el estado de salud real de Pedro Sánchez", ha afirmado, antes de precisar que el artículo hacía referencia a "una cardiopatía", "una dolencia cardíaca que tiene el presidente del Gobierno".

El director del programa ha explicado que la noticia se trabajó durante un periodo prolongado, con contraste de fuentes y verificación exhaustiva. Según ha relatado, el domingo previo a la publicación se contactó con Moncloa para ofrecer la posibilidad de desmentir la información.

Contacto con Moncloa

En ese contacto, ha señalado, la Presidencia derivó la respuesta a una persona que, según Cuesta, mostró "una mala educación absolutamente llamativa" y que ni siquiera quiso facilitar su apellido. A pesar de ello, se le dio la oportunidad expresa de desmentir la información, algo que no hizo.

Cuesta ha añadido que la secretaria de Estado de Comunicación rechazó hablar con el medio. "De nuevo rechazó la posibilidad de desmentir esa noticia sobre la dolencia cardíaca del presidente del Gobierno", ha señalado, insistiendo en que ese silencio fue determinante antes de la publicación.

Silencio institucional

Tras la difusión de la noticia, el periodista ha criticado la reacción de varios miembros del Ejecutivo, a los que ha acusado de responder con insultos en lugar de aclaraciones. En ese contexto, ha recordado la pregunta formulada en el Congreso por la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien reclamó transparencia sobre la salud del jefe del Ejecutivo: "Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud. Pumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico".

Cuesta ha reprochado al ministro Félix Bolaños que evitara el fondo de la cuestión. "¿Han escuchado ustedes en la explicación de Félix Bolaños un desmentido? Yo no", ha afirmado, recalcando que en ningún momento se negó la información publicada.

Ataques desde el Gobierno

El editorial se ha detenido especialmente en la reacción del ministro Óscar Puente, al que Cuesta ha acusado de protagonizar una escalada de descalificaciones en redes sociales. Ha citado uno de sus mensajes, en el que atacaba tanto a la diputada popular como al medio: "La portavoz habitual de De Ojete, el debacle, Libertad vegetal y hazte Orín. Hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva".

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

Frente a esos ataques, Cuesta ha reivindicado el papel del periodismo. "Nos queda hacer periodismo, nos queda la defensa de la libertad, nos queda la defensa de la democracia", ha afirmado, insistiendo en que informar sobre la salud del presidente no responde al interés por la vida privada, sino al interés público.

Defensa del periodismo

El periodista ha subrayado que la información sobre la salud del jefe del Ejecutivo deja de ser privada cuando puede afectar a la estabilidad institucional. "Si le ocurre algo que puede trasladar inestabilidad a España, esa información deja de ser privada para convertirse en absolutamente pública", ha afirmado.

También ha recordado anteriores descalificaciones públicas del ministro Puente para ilustrar lo que considera un patrón reiterado de insultos personales desde el Gobierno, y ha denunciado que esas prácticas se amparen en la posición institucional.

En la parte final de su editorial, Cuesta ha ampliado la crítica al funcionamiento general del Ejecutivo y a lo que considera una inversión de valores en la vida pública, contraponiendo la actitud del Gobierno hacia jueces, medios de comunicación, fuerzas de seguridad y denunciantes de la corrupción.

Por último, ha rechazado cualquier intento de presión económica sobre los medios críticos mediante la publicidad institucional. "A nosotros no nos van a poder reducir la publicidad institucional del Gobierno. ¿Saben por qué? Porque no nos dan nada", ha afirmado, defendiendo la independencia editorial de Libertad Digital.