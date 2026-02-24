El editorial de Carlos Cuesta: Más casos que cercan a la cúpula policial de Marlaska

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta en tres ejes que dibujan una profunda crisis institucional: el escándalo del ex DAO de la Policía, el procesamiento de Mónica Oltra y la petición de investigación judicial sobre la gestión de la dana, todo ello en contraste con el discurso oficial de que "todo va bien".

Cuesta ha comenzado abordando el aumento de las denuncias contra el ex DAO González. "El número de mujeres presuntamente acosadas sexualmente, o incluso al menos una violada por el ex DAO González, se eleva ya a cuatro", ha afirmado.

El periodista ha advertido de que el caso podría ir mucho más allá de una única persona. "No estaríamos hablando exclusivamente de agresiones sexuales o acoso por parte del ex DAO, sino de varios comisarios", ha señalado, detallando que se habla de al menos dos agresiones —una ya considerada violación— y otros casos de acoso.

"La camarilla"

Según Cuesta, detrás de todo ello existiría una estructura de poder interna. "En el pueblo donde estaba ubicada la finca los llamaban ‘los poderosos’. Dentro de la Policía se les conocía como ‘la camarilla’, y contaban con todo el respaldo político imaginable", ha denunciado.

También ha cuestionado la reacción del Gobierno. "Nos dicen que se ha actuado con contundencia, pero ni ha habido destitución fulminante ni suspensión de empleo y sueldo: se le ha mandado de vacaciones remuneradas", ha criticado. En ese sentido, ha añadido: "Pedro Sánchez asegura que se ha actuado con celeridad, pero no se ha tomado ni una sola medida que demuestre verdadera contundencia".

Cuesta ha ampliado la crítica asegurando que la Policía está hoy "controlada por una camarilla" y ha enumerado una serie de decisiones que han debilitado las estructuras del Estado: inutilización de la UDEF, desmantelamiento de OCON Sur, reducción de efectivos de la Guardia Civil, politización de ascensos, utilización de medallas, filtraciones interesadas en procesos por corrupción e incluso la introducción de Huawei en los sistemas de escuchas.

Mónica Oltra y el silencio de la izquierda

En segundo lugar, el editorial ha abordado la decisión judicial que afecta a la ex vicepresidenta valenciana. "La Audiencia de Valencia manda al banquillo a Mónica Oltra por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su marido a una menor", ha recordado.

Cuesta ha subrayado la contradicción política que se produce ahora: "La izquierda nos exigía pedir perdón por informar de este caso, y ahora resulta que va a sentarse en el banquillo".

El tercer eje del editorial ha sido la petición de la juez de la dana para que el Tribunal Superior de Justicia investigue a Carlos Mazón. Cuesta ha reconocido que "Carlos Mazón tiene responsabilidad por no estar donde tenía que estar ni dar las alertas cuando debía", pero ha añadido que "no es el único responsable".

En su análisis, ha señalado directamente al Gobierno central. "Cuando no se ejecutan determinadas obras hidráulicas, muere gente. Y esas obras dependían del Gobierno central", ha afirmado, mencionando también la falta de mantenimiento en infraestructuras, presas y trenes.

Todo ello lo ha enmarcado en contraste con los mensajes del Ejecutivo. Tras recordar las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que España vive "su mejor momento", así como las palabras de Fernando Grande-Marlaska defendiendo que "no nos duele tomar decisiones ante hechos de gravedad", y de Félix Bolaños afirmando que en el PSOE "en horas están fuera", Cuesta ha cuestionado la coherencia entre el discurso y los hechos.

Los datos de criminalidad

El periodista ha aportado las cifras. "Entre 2017 y 2025 los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 22,5%", ha señalado. También ha destacado que "los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 85,2%, y las agresiones sexuales con penetración un 286,7%".

"El Gobierno presume de bajar delitos menores, pero en los delitos graves el crecimiento es brutal", ha resumido.