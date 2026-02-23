El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez presume de economía en España mientras no hay dinero para lo importante

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial de La Noche de Cuesta la profunda brecha entre el discurso triunfalista de Pedro Sánchez y la realidad económica y política que viven los españoles.

Cuesta ha comenzado refiriéndose a la información publicada en exclusiva por Libertad Digital sobre el tratamiento médico que estaría siguiendo Pedro Sánchez desde hace meses en el Hospital Universitario Ramón y Cajal por una dolencia cardiovascular.

El presentador ha criticado la ausencia de explicaciones directas por parte de Moncloa y la estrategia de "pseudodesmentidos" filtrados a otros medios sin comparecencia oficial. "Si la información es falsa, que lo digan con claridad. Y si es cierta, los españoles tienen derecho a saberlo", ha señalado.

Cuesta ha ironizado además con los vídeos difundidos desde el entorno presidencial, en los que aparece Sánchez aparentemente haciendo ejercicio, mientras se evita responder a las preguntas de fondo.

Segunda denuncia contra el ex DAO

En segundo lugar, el editorial ha abordado la aparición de una segunda mujer que denuncia haber sido víctima sexual del ex DAO de la Policía bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaska. Todo ello mientras los agentes se manifiestan frente al Ministerio del Interior exigiendo la dimisión del ministro.

Para Cuesta, la acumulación de denuncias y la protesta policial evidencian una crisis estructural: "No estamos ante un caso aislado, sino ante un problema que se agrava cada semana", ha afirmado, recordando que ya existían acusaciones previas y que las responsabilidades políticas siguen sin asumirse.

El periodista ha insistido en que, mientras se ofrecen presuntos cargos en embajadas a víctimas, no hay recursos para cuestiones básicas como chalecos antibalas o equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra.

España "va como un cohete"

A partir de ahí, el editorial ha girado en torno al mensaje repetido por Sánchez de que "España va como un cohete" y "como nunca". Cuesta ha contrapuesto ese discurso a la situación cotidiana de muchas familias.

"Cuando uno va al supermercado con 100 o 150 euros, el carrito cada vez se llena menos", ha señalado, poniendo en cuestión que los datos macroeconómicos del Gobierno que reflejen una "mejora real del poder adquisitivo".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Sánchez presume de economía en España mientras no hay dinero para lo importante pic.twitter.com/VCDiQvwVmd — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) February 23, 2026

Cuesta ha estructurado su análisis en una pregunta central: ¿para qué hay dinero en la España de Sánchez y para qué no?

Ha enumerado que sí hay fondos para ampliar el Ingreso Mínimo Vital a 2,4 millones de personas y previsiblemente a nuevos regularizados; para subvenciones de 200 euros por hijo; para anunciar 15.000 viviendas sociales anuales; para transferencias millonarias al País Vasco y Cataluña o para perdonar deudas.

Sin embargo, ha sostenido que no hay dinero para mantener el bono social eléctrico a familias numerosas; para garantizar infraestructuras ferroviarias seguras; para culminar la equiparación salarial de policías y guardias civiles; para reforzar plantillas ante la regularización migratoria o para dejar de subir impuestos tras un incremento recaudatorio de 180.000 millones de euros.

Cuesta ha criticado también el anuncio de un nuevo impuesto vinculado a la huella de carbono, recordando que muchas de esas cargas ya estaban incorporadas a la fiscalidad existente.

En la parte final del editorial, Cuesta ha cuestionado la interpretación del crecimiento económico, señalando que el aumento del PIB se sustenta en mayor población y en gasto público financiado con impuestos. "Nos quitan poder adquisitivo y luego presumen de crecimiento", ha afirmado.