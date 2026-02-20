El editorial de Carlos Cuesta: Todos los escándalos por los que Marlaska debería haber dimitido hace tiempo

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial del programa La Noche de Cuesta, en esRadio, la gravedad de la querella por violación presentada contra el ya ex DAO de la Policía Nacional, así como la presunta ocultación de los hechos y la protección del acusado desde el Ministerio del Interior.

Cuesta ha explicado que la querella ya ha sido admitida a trámite y que la investigación judicial seguirá su curso, con la citación de responsables y testigos. Según ha detallado, la defensa de la presunta víctima ha aportado dos audios clave, uno de ellos grabado el mismo día de la supuesta agresión sexual y otro correspondiente a una conversación posterior. En ese segundo audio, el entonces número dos del DAO habría ofrecido un puesto en una embajada, "muy bien remunerado", a cambio del silencio de la denunciante.

Conocimiento previo en Interior

El comunicador ha situado un punto clave en el 11 de julio de 2025, fecha en la que, según diversas informaciones, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, habría tenido conocimiento pleno de los hechos. "Quédense con este mes, el mes de julio de 2025", ha insistido, subrayando que coincide con las presiones ejercidas sobre la presunta víctima para que se callara. "Dinos el cargo que quieres y lo tendrás", habría sido el mensaje trasladado.

Para Cuesta, resulta inverosímil que una información de esa gravedad no llegara al ministro del Interior. "Si la tiene el DAO, la tiene Francisco Pardo Piqueras. Y si la tiene Francisco Pardo Piqueras, la tiene Fernando Grande-Marlaska", ha afirmado, añadiendo que, por la interlocución directa existente, también habría llegado al presidente del Gobierno.

Respuesta del Gobierno

En su análisis, el periodista ha cargado contra las declaraciones del ministro Félix Bolaños, quien aseguró que "ninguna organización humana está libre de que en su seno haya cerdos machistas" y defendió que, en un Gobierno socialista, los responsables "en horas están fuera". Cuesta ha respondido con dureza a ese planteamiento: "Lo suyo parece una pocilga", ha ironizado, asegurando que los casos se acumulan en el Partido Socialista.

También ha criticado a la vicepresidenta María Jesús Montero, que defendió la actuación de Fernando Grande-Marlaska preguntándose qué más podía hacer el ministro. "Para empezar, no mentirnos a la cara", ha replicado Cuesta, recordando que ya se conocía que Interior tenía información desde julio.

Trayectoria del ministro

El editorial ha repasado una larga lista de decisiones atribuidas a Fernando Grande-Marlaska desde su llegada al Gobierno. Entre ellas, la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, la salida del mando de la UCO Sánchez Corbí, la disolución de la unidad antidroga OCON-SUR en Andalucía y las presiones para obtener información judicial durante la gestión de la pandemia.

Cuesta ha recordado también la actuación del ministro en el caso Delcy Rodríguez, las filtraciones en procedimientos judiciales sensibles y la entrada de la empresa china Huawei en contratos relacionados con el sistema de escuchas policiales. "La hemos metido en el sistema de escuchas de la policía", ha advertido.

Falta de medios y seguridad

El periodista ha señalado asimismo la responsabilidad del Ministerio del Interior en los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, subrayando la falta de medios materiales y humanos. "Los asesinó por no tener medios", ha afirmado, recordando que no se produjeron dimisiones ni explicaciones políticas tras los hechos.

En materia migratoria, Cuesta ha denunciado el fracaso en las expulsiones de inmigrantes con antecedentes delictivos y la regularización basada en declaraciones responsables sin controles reales. "Basta con que firme un papel diciendo que carece de antecedentes penales", ha explicado.

El editorial ha concluido señalando que, más allá de la querella por violación contra el ex DAO, la acumulación de episodios debería haber provocado la salida inmediata del ministro. "Esto es Fernando Grande-Marlaska", ha resumido Cuesta, antes de cerrar con una pregunta retórica: "¿Y esto es lo que, según este Gobierno, no tiene que dimitir?"