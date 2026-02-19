Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial del programa La Noche de Cuesta, en esRadio, que la gestión del caso del DAO González revela una estructura de protección y manipulación interna dentro de la Policía Nacional que contradice las versiones oficiales de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.

Según Cuesta, el director político de la Policía fue informado de la agresión sexual de su número dos hace siete meses, justo lo contrLa cronología que delata al Gobierno en el caso del DAOario de lo que aseguran Sánchez y Marlaska. "Esto puede significar que encubrieron los hechos para buscar una salida ajena a la judicial", ha sentenciado.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: La cronología que delata al Gobierno en el caso del DAO

Desde ese momento, la cronología de los hechos evidencia una maniobra organizada para proteger al implicado y silenciar a la víctima. El DAO recurrió a mandos de Cooperación Internacional para ofrecer una embajada a la denunciante, algo que no se puede hacer sin conocimiento del Gobierno. Además, un comisario cercano a Zapatero, Segundo Martínez, protegió al DAO tras un altercado en un prostíbulo de Valladolid, lo que confirma que González formaba parte del equipo político del PSOE y por eso recibió protección especial.

La cronología que delata al Gobierno

Las fechas del caso son reveladoras:

23 de abril de 2025: presunta violación .

. 11 de julio de 2025: conocimiento por parte del director general Pardo Piqueras.

Julio de 2025: campaña de acoso e intento de compra del silencio de la presunta víctima , encabezada por Óscar San Juan, ofreciendo cargos y embajadas.

e intento de compra del silencio de la , encabezada por Óscar San Juan, ofreciendo cargos y embajadas. 17 de septiembre de 2025: la víctima conversa con la directora de Recursos Humanos.

9 de enero de 2026: presentación formal de la querella .

. 17 de febrero de 2026: destitución/dimisión del DAO González.

18 de febrero de 2026: destitución del ayudante Óscar San Juan.

19 de febrero de 2026: retirada del coche y vivienda oficial del DAO.

Esta cronología demuestra que la Policía Nacional, lejos de actuar con transparencia, mantuvo un sistema anti-patriótico, donde los rumores y alertas internas sobre un hecho tan grave se ignoraron, mientras se desarrollaba una maniobra para proteger al DAO y neutralizar a la víctima. Como subraya Cuesta, "si la versión de Marlaska fuera cierta, no hubiera limitado ni anulado el rumor; habría corrido de rincón en rincón de las comisarías."

Finalmente, el editorial apunta a que DAO González posee información sensible y delicada que lo hace una pieza estratégica dentro del entramado político y policial: desde el covid y la cloaca, hasta el manejo de la UDEF, la influencia de Segundo Martínez y la introducción de Huawei en sistemas de la Policía. "Esto convierte a DAO González en una persona muy delicada para el Gobierno", concluye Cuesta, evidenciando que el problema no es solo individual, sino sistémico.