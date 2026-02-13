El editorial de Carlos Cuesta: Hay una única trama y se llama Gobierno de Pedro Sánchez

El periodista Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial del programa La Noche de Cuesta, en esRadio, que la investigación judicial sobre la trama de los hidrocarburos y los rescates empresariales apunta a una posible conexión directa con la financiación del Partido Socialista y con altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuesta ha recordado que desde hace tiempo viene señalando la existencia de "dos grandes partidas" vinculadas a la presunta corrupción: los rescates de aerolíneas y el negocio del petróleo venezolano. En ese contexto, ha citado como figuras clave al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García Izaguirre y al empresario Víctor de Aldama, además del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Remisión del caso a la financiación del PSOE

Según ha explicado, el juez Santiago Pedraz ha remitido recientemente declaraciones y documentación del caso hidrocarburos a la pieza que investiga la financiación del PSOE en la Audiencia Nacional. Entre ellas figura la testifical de Víctor de Aldama, cuya información ha sido considerada relevante para analizar posibles vínculos entre la trama petrolera venezolana y las finanzas del partido. "Si lo envía es porque considera que están conectados los dos casos", ha señalado Cuesta.

El periodista ha subrayado que la presunta operativa incluía la entrada de petróleo venezolano sancionado a través de rutas alternativas y depósitos fiscales, con el objetivo de eludir controles e impuestos. Para ello, según ha relatado, habrían sido necesarias autorizaciones de varios ministerios. "Para hacer semejante tejemaneje necesitas el permiso presidencial", ha afirmado.

Contactos con el régimen venezolano

Cuesta ha situado el origen de estos contactos en enero de 2019, cuando, según ha relatado, José Luis Ábalos habría remitido una carta a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, en la que aludía a futuras oportunidades de colaboración entre Venezuela y España en caso de consolidarse el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Qué tiene que hacer España con una narcodictadura plagada de petróleo?", se ha preguntado.

En su exposición, ha recordado también la visita de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 y ha sostenido que dicha llegada se produjo con conocimiento del presidente del Gobierno. "José Luis Ábalos le había pedido permiso a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le confirmó con un mensaje diciéndole ‘bien’", ha asegurado.

Licencias y fraude fiscal

El editorial ha detallado además la concesión de licencias a la empresa Villafuel, pese a que, según Cuesta, no cumplía los requisitos técnicos para operar. Tras obtenerlas, la compañía habría generado un fraude fiscal millonario, especialmente en el IVA, sin que los organismos de control detectaran inicialmente la irregularidad. "Hacienda no veía que se estaba generando una bolsa de fraude de 182 millones", ha señalado.

Cuesta ha añadido que, según conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, José Luis Ábalos habría recibido un chalet en La Alcaidesa, en Cádiz, como contraprestación por las gestiones realizadas para facilitar dichas licencias. Asimismo, ha indicado que Víctor de Aldama ha declarado que parte del dinero obtenido con el petróleo habría acabado en las finanzas del PSOE.

Frente a estas acusaciones, el periodista ha contrapuesto las declaraciones del presidente del Gobierno negando cualquier financiación irregular. "Según Pedro Sánchez, no hay caso", ha resumido, antes de insistir en que los hechos ya constan en los sumarios judiciales. "Ahora hay que unir la línea de puntos", ha concluido.