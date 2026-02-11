El editorial de Carlos Cuesta: Los datos que desmienten el discurso triunfalista de Sánchez sobre los trenes

El periodista Carlos Cuesta ha arremetido en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su intervención en el Congreso tras el accidente ferroviario de Adamuz y por la respuesta del Ejecutivo a la crisis del mantenimiento de la red. Cuesta ha denunciado que, tras "46 personas fallecidas en Adamuz" y "una persona más fallecida en los accidentes del cercanías catalán de Rodalies", Sánchez ha defendido que "todo está de maravilla, que no hay ningún problema, que tenemos el mejor tren, el más seguro".

Cuesta ha ironizado con la explicación del presidente: "Pedro Sánchez ha dicho —él dice— que fue por voluntad propia. Claro, claro, claro. Como cuando corrías en Paiporta, ¿verdad? O como cuando decidiste no acudir al funeral por las víctimas de Adamuz". Y ha advertido del mensaje que, a su juicio, se desprende de ese relato: "Si con la mejor de las opciones, con el mejor tren, repito, 46 muertos en Adamuz y una persona más muerta en el cercanías catalán… Significa que, haciéndolo todo bien, puede haber 47 muertos cada mes".

"En un sistema tan extenso se producen incidencias"

En su editorial, Cuesta ha cargado contra lo que ha definido como una estrategia de descalificación a la prensa. "Bulazos, bulos y desinformación", ha repetido, asegurando que es el mismo marco utilizado en otros casos vinculados al PSOE: "Lo mismo que decían con Begoña Gómez, lo mismo que decían con David Sánchez, lo mismo que decían con Koldo, lo mismo que decían con José Luis Ábalos".

El comunicador ha contrapuesto esas críticas al estado del servicio: "¿Qué pasa? ¿Que la gente es idiota? ¿Que la gente no es consciente de que te metes en un tren y vas pegando botes, que pareces una rana literalmente? ¿Que la gente no es consciente de que han muerto 47 personas?". Y ha resumido la hipótesis central del siniestro: "Con altísimas probabilidades, lo que ha provocado el descarrilamiento del primer tren, el Iryo, y el choque posterior con el Alvia ha sido un fallo en el raíl, en concreto en la soldadura… Por una falta de mantenimiento".

Cuesta ha explicado que el problema estaría en los balastos "tan desgastados que ya no hacían su función de amortiguador", lo que habría trasladado vibraciones a la vía hasta provocar "fatiga de los materiales": "Resultado: una fisura. Resultado: un raíl roto. Resultado: un descarrilamiento".

En paralelo, ha reproducido las palabras de Pedro Sánchez en el pleno, donde el presidente ha defendido que "en un sistema tan extenso se producen, evidentemente, incidencias todos los días" y ha enumerado causas como animales en la vía, árboles caídos o piezas averiadas, además de "problemas que se derivan de la emergencia climática". Sánchez también ha afirmado que "desde el año 2018 hemos multiplicado prácticamente por tres la inversión en infraestructura ferroviaria", pasando de "1.700 millones de euros" a "5.000 millones" en 2025.

Para Cuesta, ahí está "la trampa": "Infraestructura ferroviaria ¿es el mantenimiento de la vía vieja? No, ¿verdad? Pero ahí lo desliza". Y ha añadido: "Que se estén gastando en España 5.000 millones… no significa que se estén cambiando las traviesas. No significa que se estén cambiando los raíles. No significa que se estén cambiando los balastos".

Las 1.000 órdenes de descenso de velocidad

El periodista ha ligado ese discurso con la cascada de limitaciones posteriores al accidente: "Desde el accidente de Adamuz llevamos acumuladas prácticamente 1.000 órdenes de descenso de velocidad… argumentadas —por cierto— por motivos de seguridad". Y ha ironizado sobre las promesas del ministro de Transportes: "¿No decía Óscar Puente que íbamos a volar a 350 km/h? El pequeño problema es que íbamos a volar, pero de verdad y sin alas".

En esa línea, ha citado la réplica de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible…". Cuesta ha subrayado también la mención del líder del PP a la vía penal: "Cuando un accidente es previsible y no se ponen los medios para solucionarlo, deja de ser un accidente".

Balastos reutilizados y traviesas defectuosas

Cuesta ha detallado lo que, según su exposición, se estaba haciendo en la línea Madrid–Sevilla, en el tramo afectado por Adamuz. Ha asegurado que existían "balastos viejos reutilizados" y que en un año "Adif tuvo que encargar… 13 bateos", un trabajo para recompactar la piedra bajo las vías. "Al cuarto o al quinto tienes que dar la orden de sustituirlos", ha dicho tras hablar con técnicos, porque si las piedras "ruedan" se pierde la amortiguación.

También ha denunciado la presencia de "raíles de 1989 mezclados con raíles nuevos", lo que, a su juicio, desmentiría la supuesta renovación "integral" de la vía. Y ha añadido un dato sobre traviesas: "Solo en la línea Madrid–Sevilla, 363.000 traviesas… 300.000 son viejas y 123.000 están directamente en estado defectuoso y fabricadas antes de 1989".

Sobre soldaduras, ha afirmado que se estaba usando "la que ya no se recomienda" y que incluso la última obra del tramo terminó en mayo de 2025 con un tipo de unión que la propia empresa ya estaría descartando en pliegos posteriores. Además, ha sostenido que hubo "alertas" de maquinistas por vibraciones "de forma continua" y que, pese a estar "certificadas" al menos cuatro en el último año, se les contestó que "no tenían nada que ver con la infraestructura".

El comunicador ha añadido que los ferroviarios pidieron "auditorías de todas las vías" y que el Gobierno las "desoyó", igual que "quince peticiones de explicaciones" registradas en el Congreso desde 2023. También ha criticado los "pliegos de Adif" por incluir "tipos de soldadura erróneos", calificándolo de "chapuza".

Trenes laboratorio y huelga desconvocada

Cuesta ha dedicado otro tramo a los "famosos trenes laboratorio". Ha afirmado que en España hay siete y que las informaciones apuntaban a cuatro fuera de servicio. Según su relato, dos maquinistas le aseguraron: "Nosotros hemos visto dos… parados" y "grafiteados".

Finalmente, ha acusado al Gobierno de mover ficha para desactivar una huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas (SMAF) y el Sindicato Ferroviario: "Tomó una medida: no invitarle a las negociaciones" al segundo. Después, según Cuesta, se cerró un acuerdo rápido con una cifra anunciada por Óscar Puente: "1.800 millones" en aumento de inversión en mantenimiento, pero "hasta dentro de cinco años", sin "agenda" concreta ni desglose sobre renovación integral o contratación.

Para Cuesta, el objetivo político era llegar al pleno sin huelga: "Para que Pedro Sánchez pudiera ir hoy a dar explicaciones al Congreso de los Diputados sin una huelga de por medio". Y ha cerrado su editorial con la idea central: "Tiene razón Alberto Núñez Feijóo. No solo nos han obligado a estar poco menos que en una ruleta rusa. Es que nos siguen obligando a estar en una ruleta rusa".