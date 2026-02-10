El editorial de Carlos Cuesta: Felipe González vuelve a sacar los colores a Pedro Sánchez

En su último editorial, el periodista Carlos Cuesta ha analizado con dureza la política económica y de pactos del presidente Pedro Sánchez, denunciando lo que califica como un "coladero" en la política de gasto público, la cesión de competencias al País Vasco, la excarcelación de etarras y una estrategia basada en el "pago por votos" y el chantaje político.

Cuesta ha arrancado el programa con cifras que, según él, resumen la política socialista: "Pedro Sánchez se ha gastado ya 18.866 millones de euros en pagar el ingreso mínimo vital a más de 3 millones de personas que viven subsidiadas", ha señalado. Y ha añadido: "Se trata del sueldo por no trabajar que se instauró en época del COVID, ahora ya no hay COVID, pero hay aún más ganas de comprar votos por parte del PSOE".

A su juicio, este sistema —implantado originalmente para atender una emergencia sanitaria— se ha convertido en "un coladero" y en una forma de "compra de votos": "¿Por qué cada vez hay más pobres? ¿O es que acaso este sistema del ingreso mínimo vital se ha convertido en todo un coladero y está entrando gente que realmente sí debería estar o sí está trabajando, pero mantiene sus ingresos en negro, en B?"

Fiscalidad, gastos y prioridades del Gobierno

Asimismo, Cuesta ha señalado las prioridades de gasto del Ejecutivo: "Nos hemos gastado dinero en todo este tipo de cosas mientras los balastos reutilizados en las vías generan un peligro brutal", ha criticado el periodista, refiriéndose a la falta de inversión en infraestructuras en unas semanas donde se han producido múltiples accidentes ferroviarios.

Cuesta también ha hecho cuentas sobre el déficit en la Seguridad Social: "El dinero que estamos echando para que no haya impagos en las pensiones equivale a todo el IVA, por ejemplo, del año 2021", ha relatado.

Sin embargo, el periodista ha ido más allá al cuestionar lo que denomina pagos a intereses políticos: "El pacto para la Financiación Singular de Cataluña va a suponer otros 4.700 millones de euros destinados de forma adicional a la Generalidad catalana".

"El puto amo"

Cuesta ha reproducido también las polémicas declaraciones de Felipe González, quien ha señalado a Sánchez afirmando que "para que haya un puto amo tiene que haber siervos". Sobre estas declaraciones, Patxi López ha afirmado que "hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país", una valoración que Cuesta ha incluido para subrayar la división interna en el PSOE.

Para Cuesta, la política de pactos de Sánchez ha llevado al PSOE a perder "el norte" y a ceder ante nacionalistas y etarras: "El Partido Socialista se ha convertido en lo peor de cada uno de los partidos con los que ha pactado, defendía más a los etarras que el propio Bildu", ha afirmado.

Sobre la competencia penitenciaria en el País Vasco, Cuesta ha detallado que "para sacar los 111 etarras se ha traspasado la competencia que antes la tenía el Estado" gastándose "1.120 millones de euros".