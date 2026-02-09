El editorial de Carlos Cuesta: Lo mejor para España es que PP y Vox se entiendan

Carlos Cuesta ha analizado en su editorial en el programa La noche de Cuesta los resultados de las elecciones en Aragón, que confirman una tendencia nacional de vuelco político hacia la derecha. "La derecha se dispara y sube casi siete puntos en total hasta un 55-56% y la izquierda se hunde y se queda en poco más de un 40%", afirmó, calificando el resultado como "una gran noticia".

Cuesta ha destacado además la desaparición de Podemos del Parlamento aragonés, subrayando que se trata de "otro territorio más en el que se queda en cero y ya suma nueve en total". "La extremísima izquierda que va quedando se va quedando en nada", ha remarcado.

Durante su análisis, el periodista ha apuntado que esta dinámica electoral "tiene toda la pinta de que se va a ir repitiendo en toda España", en línea con lo ocurrido recientemente en otras comunidades. "La línea general que se está marcando en España es la obvia y es la de un vuelco hacia la derecha", ha insistido.

En ese contexto, Cuesta se ha referido a la reacción de la izquierda ante los resultados. "¿Que esto pone nervioso a la izquierda? Obvio, lógico, esperable", ha señalado, criticando que vuelvan a recurrir "a la cantinela de la ultraderecha". Frente a ello, ha recordado los pactos del PSOE con Bildu y ha denunciado que "el que manda es Bildu, un partido que ha llevado ya en sus listas a cerca de 90 etarras".

El periodista también ha puesto el foco en la excarcelación de antiguos miembros de ETA, como el caso de Txeroki, uno de los exjefes de la banda terrorista. "Recuerden este hecho mientras la izquierda nos dice eso de 'se va a pactar con la ultraderecha'", ha afirmado.

Las críticas del PSOE

Cuesta ha analizado las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha alertado del avance de Vox tras las elecciones. "Hoy el Partido Popular es más rehén de Vox de lo que lo era ayer", ha afirmado la dirigente socialista.

El periodista ha respondido con ironía: "Menos mal que esto ha sido con una muy buena campaña electoral, señora Alegría, porque si llega a ser con un desastre no sé lo que ustedes pierden". Cuesta ha subrayado que el PSOE ha sufrido "más de cinco puntos de caída" y que "el PSOE se ha despeñado", achacando el resultado en gran medida "al proyecto anti-español de Pedro Sánchez".

A su juicio, el problema no es el resultado del PP, sino el hundimiento socialista. "El Partido Popular ha ganado y además tiene opciones de gobernar muy claras", ha afirmado, señalando que un acuerdo entre PP y Vox "será muy bueno para España".

Feijóo y Abascal, ante la posibilidad de un acuerdo

Cuesta también ha analizado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tras las elecciones ha asegurado que "los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad".

"No suena mal lo que acaba de decir Alberto Núñez Feijóo", ha valorado Cuesta, quien ha expresado su esperanza de que ese mensaje sea "el comienzo de un entendimiento" que se extienda a otras comunidades y, finalmente, al ámbito nacional.

El programa ha abordado igualmente las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha reclamado cambios en inmigración, fiscalidad, gasto público y políticas climáticas. Cuesta ha considerado que existen amplias bases para el acuerdo: "No tienen unas ideas muy distintas" y "se pueden poner de acuerdo" en cuestiones clave como la rebaja de impuestos o la reducción del gasto público.

"Lo necesita España"

Finalmente, Cuesta ha insistido en que el auge de la derecha es un hecho histórico. "La derecha se ha disparado casi siete puntos en total hasta llegar a un 55-56%, y eso es un hecho histórico", ha afirmado, advirtiendo de que no aprovechar ese momento sería una grave irresponsabilidad. "No lo necesita el PP ni lo necesita Vox. Lo necesita España", ha concluido el periodista.