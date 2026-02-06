El editorial de Carlos Cuesta: Desmontando a Zapatero, el gran amigo de Delcy Rodríguez

El periodista Carlos Cuesta ha vuelto a cargar en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha señalado como "un aliado de la narcodictadura" venezolana y como una pieza clave en el entramado político y económico que, a su juicio, ha sostenido al chavismo durante años.

Cuesta ha asegurado que en Libertad Digital se ha retratado "en innumerables ocasiones" el papel del expresidente del Gobierno en Caracas: "Hemos sacado informaciones sobre lo que él de verdad hacía en Venezuela, en Caracas, lo que hacía… lo que hace porque ahora disimula lo que hacía, pero en el fondo lo sigue haciendo". En ese contexto, ha sostenido que, aunque Nicolás Maduro ya no forme parte del poder, "sigue otra parte de la narcodictadura", citando a Delcy Rodríguez.

Según Cuesta, la relación de Zapatero con los hermanos Rodríguez habría sido "tan fluida" que se habría hecho "muy famosa" y habría cristalizado especialmente con Jorge Rodríguez: "Jorge Rodríguez… es uña y carne" con Zapatero. El periodista ha recordado que Rodríguez fue designado presidente de la Asamblea Nacional cuando el chavismo decidió "acabar con Juan Guaidó", al que ha descrito como la figura que, desde el Parlamento, encabezó el intento de transición tras declarar que Venezuela era una dictadura.

"Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez"

El presentador ha contextualizado la nueva visita de Zapatero a Caracas como un intento de reposicionamiento ante el cambio político en el país. "Ahora vamos a escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero porque ha vuelto a Caracas y ahora pretende que se le perdone", ha afirmado, antes de reproducir un fragmento en el que el expresidente elogia a Delcy Rodríguez: "Yo tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Yo tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez".

Cuesta ha atribuido ese discurso a la necesidad de Zapatero de "meterse en el cupo" de los que intentan desvincularse del chavismo ante el acercamiento de Delcy Rodríguez a Estados Unidos. "Él sabe perfectamente que Delcy Rodríguez ha pactado con Estados Unidos… y qué es lo que quiere, meterse en el cupo", ha dicho.

El caso Plus Ultra

En su editorial, Cuesta ha vinculado esa supuesta maniobra al avance judicial del caso Plus Ultra. "En el caso Plus Ultra aparece él de hoz y coz", ha afirmado, antes de acusarle de haber "empujado" el rescate de la aerolínea: "José Luis Rodríguez Zapatero fue el encargado de empujar el rescate de Plus Ultra… 53 millonazos de euros". Para Cuesta, el motivo no habría sido la viabilidad de la compañía, sino su relevancia para el régimen: "Qué es lo que le preocupaba, que esa aerolínea era estratégica para Venezuela".

En ese marco, ha señalado también a la familia Ibrahim, a la que ha descrito como "uno de los empresarios de referencia del narcorrégimen", al asegurar que Zapatero ya habría intervenido años antes para apuntalar a la aerolínea: "En el año 17… ya consiguió que la familia Ibrahim le prestara dinero".

"El sacacorchos de Venezuela en España"

Cuesta ha citado las palabras atribuidas a Víctor Aldama sobre la relación del socialismo con Venezuela y la presunta financiación. En ese punto, ha definido a Zapatero como "el patrocinador de Venezuela en España" y "el sacacorchos de Venezuela en España". En su relato, Aldama habría hablado de un "sobre" entregado por Delcy Rodríguez que contendría "cupos de extracción de petróleo" y que, según el editorial, tendría como objetivo "pagar a los distintos partidos socialistas que conforman la Internacional Socialista".

El periodista ha enmarcado ese contexto en el acercamiento actual de Zapatero a Caracas, al que ha reprochado su papel como valedor de procesos electorales bajo el chavismo: "¿Por qué usted se ha dedicado a blanquear todas las elecciones fraudulentas… de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hasta ahora?".

Un canje y el "triple asesino de Usera"

Cuesta ha reproducido también una grabación atribuida a una conversación entre Maduro y Zapatero, en la que se escucharía al dirigente venezolano felicitar al expresidente español: "Felicitaciones. Muchas gracias por todo el apoyo para este canje, este canje, esta liberación…". Tras ello, el presentador ha afirmado que en ese intercambio se habría incluido "uno… que era español… y estadounidense", al que ha identificado como "el triple asesino de Usera".

A juicio de Cuesta, esa supuesta interlocución reflejaría que ambos "estaban en los negocios" y que Zapatero habría actuado como "principal blanqueador de esa narcodictadura", una denominación que ha asegurado que seguirá empleando "hasta que termine el proceso de transición".

Los papeles del ‘Pollo’ Carvajal

El periodista ha añadido que Zapatero habría mantenido "relaciones excepcionales con todo lo que sonaba a dinero en Venezuela", citando a Alex Saab y a los Ibrahim. También ha aludido a documentación atribuida al ‘Pollo’ Carvajal, que, según ha explicado, habría sido entregada a la Audiencia Nacional y publicada por Libertad Digital, y en la que se señalaría una supuesta asignación de explotación minera: "Le fue asignada una mina… una mina de oro y brillantes".

Cuesta ha recalcado que no puede confirmarse plenamente esa información "porque aquello es una dictadura", pero ha defendido la relevancia del origen del testimonio: "El Pollo Carvajal era… el responsable de los servicios de inteligencia con Hugo Chávez".

El testimonio de Lorent Saleh

Para cerrar su editorial, Cuesta ha pedido escuchar a Lorent Saleh, al que ha presentado como un opositor torturado en El Helicoide. El periodista ha asegurado que Zapatero llamó a la madre del joven para que no denunciara el caso públicamente, y ha emitido el testimonio: "José Luis Rodríguez Zapatero fue de los que les dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba".

Cuesta ha concluido que, pese a los movimientos del expresidente en Caracas, seguirá denunciando su papel: "José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta todas las mentiras que quieras que en medios como este vamos a seguir contando toda la verdad".