El editorial de Carlos Cuesta: El temporal ahoga Andalucía, ¿se podrían haber minimizado los daños?

El periodista Carlos Cuesta ha cargado en su editorial del programa La Noche de Cuesta, en esRadio, contra la gestión del Gobierno ante el último temporal, al que ha vinculado directamente con años de falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y de transporte.

Cuesta ha subrayado que los temporales forman parte del clima habitual de España y ha rechazado que se utilicen como coartada política. "En España en invierno hace frío, hay temporales, llueve y nieva. Esto es de ahora, de ayer, de antes de ayer, de hace un siglo y de hace diez", ha afirmado, antes de añadir que el problema no es meteorológico, sino político: "Cuando tú sabes que tienes un clima así, en vez de parapetarte en San Benitos y en nombrecitos, lo que tienes que hacer es prepararte con obras, con tecnología, con infraestructura y con inversión".

Consecuencias del temporal

El comunicador ha enumerado las consecuencias del episodio de lluvias, con crecidas del Tajo, el Henares o el Alberche, alerta roja en el Jarama, desalojos en Écija, evacuaciones preventivas en El Coronil y Gelves y un millar de personas fuera de sus casas en Arcos. En Andalucía, ha detallado que varios embalses han alcanzado el 100 % de su capacidad, entre ellos el del Limonero, cerca de Málaga, y el pantano de Arcos, en Cádiz, además de otros ocho en nivel rojo y 14 ríos en riesgo extremo. A esto se han sumado más de 84 carreteras intransitables y nuevas interrupciones ferroviarias.

A partir de ahí, Cuesta ha apuntado directamente a los responsables políticos de Transportes y Transición Ecológica. Ha recordado que de estas áreas dependen carreteras, trenes y presas, citando al ministro Óscar Puente y a sus antecesores, así como a la actual titular de Transición Ecológica y a Teresa Ribera. "Aquí no se hace más que hablar de necesidad de infraestructuras en el área hidrológica y la responsable final ni está ni se la espera", ha ironizado.

Déficit de seguridad hidráulica

El periodista ha apoyado su denuncia en un informe de la Asociación Caminos, presentado en octubre de 2025, que alerta de un "grave déficit de seguridad hidráulica". Según esos datos, de las 375 presas estatales, el 30 % presenta deficiencias graves; el 75 % requiere estudios complementarios o planes de seguridad; el 65 % necesita renovar sistemas de vigilancia; la mitad precisa rehabilitar desagües de fondo y casi el 75 % carece de plan de emergencia. Además, el 40 % está clasificado en categoría A, con riesgo de causar daños graves a poblaciones cercanas en caso de rotura.

Cuesta ha añadido que, desde la llegada del actual Ejecutivo, "la inversión pública en seguridad hidráulica ha caído un 57 %" y que la ejecución de los proyectos de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundaciones se ha reducido un 129 %. En su resumen, "no se mueve un ladrillo en una obra hidrológica en España literalmente".

Embalses cerrados y presión fiscal

También ha denunciado el cierre de 95 embalses durante este periodo, una cifra que, según ha explicado, el Gobierno ha negado calificándola de "bulo". Para Cuesta, el resultado es que la población queda desprotegida mientras aumenta la presión fiscal: "Nos están saqueando vía impuestos y vía cotizaciones sociales y, en vez de utilizar ese dinero para el bienestar de la población, se utiliza para mantener a Pedro Sánchez en su silla".

El presentador ha lamentado que ni siquiera se hayan aprovechado las energías renovables para reforzar el sistema hidráulico mediante nuevos embalses que permitan almacenar agua y generar electricidad. "Las empresas eléctricas pidieron más embalses para convertirlos en grandes pilas de energía. La respuesta del Gobierno fue: ‘iros a aquella esquinita y me dejáis en paz’", ha relatado.

En ese contexto, ha concluido con una advertencia: España afronta los temporales "rezando para que una presa no se rompa en el siglo XXI", pese a que, según ha insistido, existen soluciones técnicas conocidas desde hace décadas. "Claro que los desastres meteorológicos pueden suceder, pero se llevan muchas más vidas por delante si no pones nada encima de la mesa. Y aquí no es que no hayan puesto nada de su parte: es que no han puesto nada de la nuestra, que esta fiesta la pagamos nosotros".