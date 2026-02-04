El editorial de Carlos Cuesta: Los datos que revelan por qué es una aberración la regularización masiva de inmigrantes

Carlos Cuesta ha cargado en esRadio, en La Noche de Cuesta, contra el decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, una medida que, a su juicio, se suma a una larga cadena de fallos de gestión y prioridades equivocadas del Ejecutivo. El periodista ha situado esta iniciativa dentro de un contexto más amplio de deterioro institucional: "Teníamos poco con los trenes y con la falta de mantenimiento en carreteras y con la falta de mantenimiento en las presas y con las 1.000 tramas de corrupción y con la amnistía y con el indulto y con los pactos con proetarras".

En su editorial, Cuesta ha criticado el cambio terminológico promovido desde el Gobierno y ha reivindicado el uso del término inmigrantes frente a migrantes: "Inmigrante es el que entra, emigrante el que sale. Es muy básico". A su juicio, el Partido Socialista intenta desacreditar cualquier análisis con datos calificándolo de racista: "Vamos traducido: que para no ser racista tienes que ser un inepto".

Testimonios desde el consulado de Marruecos

Cuesta ha explicado que redactores de Libertad Digital se desplazaron al consulado de Marruecos en Madrid para recoger testimonios tras el anuncio del decreto. En antena se han difundido declaraciones como: "Por mí gusta Pedro Sánchez, porque en España tenemos muchas cosas muy bien para la gente", o "Pedro Sánchez está ayudando mucha gente aquí en España. Viva España, viva Pedro Sánchez".

El periodista ha contrapuesto estas palabras con la necesidad de que la inmigración se produzca dentro de la legalidad: "Este país lo pagamos entre todos los que estamos aquí trabajando y lo lógico es que la gente venga cumpliendo las leyes y no de manera ilegal". Y ha añadido que defender controles no puede equipararse a racismo.

Cuesta ha cuestionado que se tilde de xenófobo preferir perfiles con mayor facilidad de integración laboral y cultural: "¿Por qué es racista preferir que venga un venezolano que viene con capacidad por lengua, por cultura y por aprendizaje laboral?". También ha defendido el control de antecedentes: "¿Es racismo preferir a las personas que no han cometido delitos frente a las que sí los han cometido? A eso en mi pueblo le llamamos sentido común".

Datos de entradas irregulares y efecto llamada

Durante el editorial, Cuesta ha aportado cifras sobre inmigración ilegal. Según ha expuesto, en 2025 habrían entrado de forma irregular en España 36.775 personas, tras los 56.000 de 2023 y los 63.000 de 2024. También ha citado datos de Frontex, asegurando que mientras en otras rutas europeas la entrada de inmigrantes ilegales descendía un 20 %, en las entradas por mar en España aumentaba un 19 %. Para Cuesta, estos números evidencian un efecto llamada.

Las expulsiones, en mínimos

Otro de los ejes del editorial ha sido la ejecución real de las órdenes de expulsión a inmigrantes que han cometido delitos. Cuesta ha señalado que en 2024 solo se ejecutaron 8.725 expulsiones de más de 51.000 órdenes dictadas, y que en 2025 se materializaron 3.065 de unas 31.000, lo que equivale, según sus cálculos, a apenas un 9,8 %. "Se expulsa a uno de cada diez, y como siga bajando la ratio, no se expulsará ni siquiera a uno de cada diez", ha advertido.

Ha recordado además que en 2021 la tasa de expulsión superaba el 60 %, lo que, a su juicio, demuestra un desplome continuado durante el actual Gobierno.

Criminalidad y peso poblacional

Cuesta ha recurrido a estadísticas del INE y del Ministerio del Interior para sostener su argumentación. Según ha indicado, en 2023 el 27,8 % de los delitos fueron cometidos por extranjeros, pese a que estos representan el 12,7 % de la población. "Se llama matemática", ha afirmado.

En cuanto a delitos sexuales, ha citado datos de 2024 según los cuales el 39,24 % de las personas detenidas o investigadas eran extranjeras. También ha mencionado informes previos que sitúan en el 45,6 % las agresiones sexuales y en el 52 % las violaciones cometidas por extranjeros en determinados años. "Lo que acabo de decir son estadísticas y porcentajes", ha insistido.

El sistema de regularización

Cuesta ha explicado que el procedimiento diseñado por el Gobierno para la regularización se basa en que sea el propio inmigrante quien solicite sus antecedentes penales a su país de origen, con un plazo de apenas un mes. A su juicio, ese plazo hace prácticamente imposible obtener respuesta, lo que conduce a un sistema apoyado en declaraciones responsables firmadas por los solicitantes asegurando no haber cometido delitos.

"Eso es una declaración responsable y con eso, para dentro", ha resumido, advirtiendo de que este mecanismo facilitará la entrada de personas con antecedentes y reforzará el efecto llamada.

El comunicador ha cerrado su editorial asegurando que el decreto es "una auténtica aberración", que permitirá la llegada de delincuentes y que terminará agravando los problemas de seguridad y de recursos públicos: "Esto significa que se van a colar personas que son delincuentes y que va a haber un efecto llamada, por supuestísimo que sí".