El editorial de Carlos Cuesta: Los cobros admitidos por Zapatero y la vergonzosa ocultación del Gobierno

Carlos Cuesta ha denunciado en esRadio, durante su editorial en La Noche de Cuesta, que la política del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a poner en evidencia sus prioridades y su desprecio por lo esencial: "Nueva comparecencia de Óscar Puente y nuevo desprecio, por no decir insulto, a los maquinistas", ha explicado el presentador.

Comparecencia de Óscar Puente, en directo

Cuesta ha recordado la gravedad de la situación ferroviaria: "Hay que recordar que hay víctimas mortales en los últimos accidentes de tren." Pero, lejos de asumir responsabilidades, Puente se limita a palabras vacías: "Puente ha dicho que 'sus emociones están a flor de piel'".

Mientras tanto, la realidad es otra: "El documento clave de ADIF de la línea del accidente con 46 víctimas mortales revela que se identificaron previamente 34 amenazas en materia de seguridad" y "a la vista está que esas amenazas no se resolvieron". Es decir, se prioriza la narrativa política sobre la seguridad de los españoles.

Corrupción y rescate de Plus Ultra

El editorial ha denunciado también la gravedad del caso Plus Ultra y la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero: "Plus Ultra recibió un rescate de 53.000.000 de euros", pese a operar "con un solo avión, y además alquilado" y representar "el 0,03 % de los vuelos nacionales". Sin embargo, "el Gobierno la consideró estratégica".

La conexión con Zapatero es directa: "Julio Martínez Martínez tenía el encargo de ayudar a Plus Ultra a conseguir el rescate" y "Julio Martínez Martínez pagó a José Luis Rodríguez Zapatero". Cuesta ha señalado que Zapatero "ha admitido que cobró ese dinero" y que "cobró más de 500.000 euros, con IVA, por supuestas consultorías globales".

El pago fue, además, extremadamente concentrado: "La sociedad que pagaba solo tenía relación con Zapatero y con la empresa de sus hijas" y "más del 45 % del dinero acabó en manos de José Luis Rodríguez Zapatero; si se suman las hijas, cerca de la mitad del total". Todo esto, mientras el Gobierno y la cúpula policial parecen mirar hacia otro lado: "Tras filtrarse las imágenes, se acabó la relación visible se deja de hablar por vías normales y se pasa a sistemas encriptados".

Las sospechas internacionales

Además, Cuesta ha destacado la gravedad internacional de la operación: "Plus Ultra no era estratégica para España, sino para Venezuela", y "parte del rescate podría haberse utilizado para blanquear dinero". Según las fiscalías implicadas, "se investiga si Plus Ultra estaba vinculada presuntamente a un cártel venezolano".

El editorial plantea la pregunta central sobre los intereses reales: "¿Quién llamó a José Luis Rodríguez Zapatero: Plus Ultra o Venezuela?", "¿Los intereses eran de España o de la narcodictadura venezolana?", "¿Los intereses eran de los españoles o de Nicolás Maduro?", o "¿O eran los intereses personales de José Luis Rodríguez Zapatero?".

Para Cuesta, cada decisión política que prioriza intereses personales o partidistas sobre la seguridad y la ley tiene consecuencias directas: "Mientras se promete acompañar a las víctimas, la realidad demuestra que el abandono y la falta de inversión convierten cualquier infraestructura en un riesgo real".