El editorial de Carlos Cuesta: El desprecio del Gobierno por todos los que no mantenemos a Sánchez en su sillón

Carlos Cuesta ha denunciado en esRadio, durante su editorial en La Noche de Cuesta, que la política del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner en evidencia sus prioridades: "Sánchez pacta con Bildu sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea".

Cuesta ha recalcado que mientras el país afronta problemas graves como accidentes ferroviarios, pérdida de poder adquisitivo o el control de fronteras, "esto es el Gobierno de Sánchez: atención por los trenes, por las víctimas, por la vivienda, por la pérdida de poder adquisitivo, por el control de las fronteras, no, atención por los etarras".

El editorial subraya la gravedad de reescribir la memoria histórica: "Sacar a ETA de las organizaciones terroristas significa borrar de la memoria una vez más nuestro pasado real, el auténtico, no el inventado, y decir que ETA no asesinaba, que se defendía. Para reescribir esa historia tienen que sacarla de la lista de organizaciones terroristas, porque de esa manera ya no quedará ni rastro", ha sentenciado el presentador.

"¿Quién está otra vez con ETA o quién no ha dejado de estar con ETA? Claro que vamos a defender una democracia, claro que vamos a defender España, claro que vamos a defender la Constitución y vamos a hacerlo toda la vida y no vamos a dejar de hacerlo nunca jamás", subrayaba Cuesta, señalando la amenaza que representa esta política para la continuidad de las instituciones.

El desprecio por las víctimas y la negligencia ferroviaria

Cuesta ha denunciado que la tragedia de Adamuz, que suma ya 46 fallecidos, no es un accidente fortuito, sino el resultado de decisiones políticas: "Modificó la obra de la vía de Adamuz para rebajar el coste y no perder ingresos por tráfico. Literalmente, la red de andamios prevista en el proyecto fue recortada porque perdían dinero para reducir el tráfico de los trenes. Ahora hay 46 fallecidos".

El editorial ha entrado de lleno en el estado de la red ferroviaria: "En España hay un 45,2% menos de inversión en mantenimiento. Les preocupa, no. La UE pagó 111 millones de euros para cambiar los raíles y no se han cambiado. Les preocupa, no".

Cuesta ha detallado el abandono en las infraestructuras: "400,000 traviesas viejas continúan en la línea Madrid-Sevilla; 123,000 de ellas en un estado claramente defectuoso y fabricadas en 1989. Los trenes de revisión estaban parados: cuatro de siete en el momento del accidente".

Además de la negligencia en infraestructuras, Cuesta ha señalado la política de concesiones del Ejecutivo: "Amnistías, indultos, pactos con etarras, premios a los prófugos y golpistas separatistas. Sueltas de etarras en Pamplona para Bildu. Papeles para inmigrantes ilegales sin la más mínima garantía con tal de contentar a Podemos. Si hay que traspasar competencias, que se haga; qué más da, aunque cueste lo que cueste, aunque haya que sacarlo robándoselo a otras comunidades autónomas".

El editorial critica la dirección general del Gobierno: "Pedro Sánchez quiere permanecer en el poder; el resto (etarras, prófugos, golpistas, separatistas, comunistas) tienen un objetivo mucho más potente y destructivo: quieren acabar con España y la Constitución. El problema no somos nosotros; el problema es quien permanentemente ataca la Constitución, ataca España y ataca las bases mismas de la democracia. Pedro Sánchez tiene que dar el pésame a los etarras porque son su garantía de poder, y nosotros somos solo números si nos montamos en los trenes", ha explicado Carlos Cuesta.

España al límite

Para Cuesta, cada decisión política que prioriza la apariencia sobre la seguridad tiene consecuencias directas: "Mientras se promete acompañar a las víctimas, la realidad demuestra que el abandono y la falta de inversión convierten cualquier infraestructura en un riesgo real. La pregunta que queda es: ¿cuántas tragedias más harán falta para que se escuche a quienes denuncian el peligro en nuestras vías, carreteras y presas?".