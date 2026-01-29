El editorial de Carlos Cuesta: Así ha sido la vergonzosa comparecencia de Puente, tras 46 víctimas en los trenes

Últimos audios
- Es Salud: La dieta mediterránea, la mejor medicina para el estrésLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas de la dieta mediterránea y sus beneficios.
- Economía Para Todos: La derrota de Sánchez con su decreto en favor de los okupasCarmen Tomás analiza con Susana Burgos y Fernando Valls el rechazo del Congreso al decreto ómnibus.
- La Contratertulia: ¿Cuáles son los souvenires más raros del mundo?Sergio Valentín comenta las locas noticias de la semana: Un niño granadino halla un souvenir increíble en Roma y el bolso paloma, el último grito.
- Es La Mañana de Fin de Semana: El alcohol en Roma, Wences Moreno y Carmen Martín Gaite, filosofía y psicologíaEl alcohol en la Antigua Roma, Wences Moreno y Carmen Martín Gaite en la Filmoteca de Castilla y León, Sócrates en el aula y psicología.
- Psicología: El error de querer cambiar al otroMaría Ibáñez y Jesús Jiménez conversan sobre el frecuente error psicológico de querer cambiar al otro, ¿qué hacer entonces?
- El Rincón de Lectura: Sócrates en el aulaEn El Rincón de Lectura reflexionamos sobre la filosofía en el aula con el autor José María Barrio Maestre y su libro Sócrates en el aula.
- El Arte de la Historia: Beber como un romanoSergio Alejo hoy nos adentra en el mundo de la bebida romana, ¿cómo consumían alcohol en la Antigua Roma? ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Jimi Hendrix y los hospitales de fauna salvajeManuel Comesaña dedica su sección al icónico Jimi Hendrix y Miguel del Pino celebra la labor de los hospitales de fauna salvaje. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: Hospitales de fauna salvajeMiguel del Pino dedica su sección a los hospitales de fauna salvaje como Grefa, ¡no te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Jimi Hendrix, una leyenda del rock con sonido hirienteManuel Comesaña dedica su sección a Jimi Hendrix, posiblemente el mejor guitarrista de la historia. ¡No te lo pierdas!
