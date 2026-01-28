El editorial de Carlos Cuesta: Un repaso de esta España de riesgo que nos deja el Gobierno

Carlos Cuesta ha denunciado en esRadio, durante su editorial en La Noche de Cuesta, que el accidente de Adamuz no es un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa de una política sistemática de recortes, reutilización de materiales y decisiones tomadas por la denominada "trama socialista" para sostener el poder de Pedro Sánchez.

Cuesta ha comenzado señalando que mañana jueves se celebrará en Huelva el funeral por las víctimas del accidente y que, junto a María Jesús Montero, acudirán también los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. El presentador ha advertido de que el acto se celebrará en un contexto de enorme tensión emocional para las familias.

Las empresas de la trama y las polémicas soldaduras

Durante su análisis, Cuesta ha revelado que la subcontrata responsable de la soldadura del carril que colapsó en Adamuz participó también en uno de los proyectos más controvertidos del anterior Ministerio de Transportes: el Tren Maya impulsado por José Luis Ábalos. Un proyecto que, ha recordado, figura en la investigación judicial de la trama socialista. "Vuelven a salir las empresas de la trama socialista", ha subrayado.

A esta información ha añadido que dos expresidentes socialistas de Adif, Isabel Pardo de Vera y Juan Pablo Contreras, ambos salpicados por el caso Koldo, justificaron recortes del 15 % en el mantenimiento de la red ferroviaria. Para Cuesta, la conclusión es evidente: "Claro que es cosa de la trama y claro que es cosa de que el dinero ha ido a pagar el sillón de Pedro Sánchez".

Riesgo por la nieve… ¿y por los trenes?

El editorial ha contrastado estas decisiones con las recientes declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien pidió que nadie acudiera a trabajar por el riesgo derivado de la nieve, recomendando jornadas reducidas, eliminación de horas extra y la aplicación de hasta cuatro días de permisos climáticos prorrogables. "Este es el espíritu de la ministra de Empleo: que no trabajemos porque es un factor de riesgo", ha ironizado Cuesta.

Frente a esa preocupación, el periodista ha planteado una pregunta directa: "¿Y por riesgo de trenes?". Según ha explicado, el tramo donde se produjo el choque de Adamuz tenía al menos otras 15 soldaduras iguales a la que falló. En apenas dos kilómetros de vía había un total de 114 soldaduras, describiendo la situación como un auténtico "tetris" ferroviario.

Cuesta ha detallado que muchas de esas soldaduras unían raíles viejos con nuevos, una práctica que Adif no recomienda, pero que se utiliza para ahorrar costes. "La mecánica es rácana: reutilizar materiales y ahorrar en aquello de lo que depende la vida de los españoles", ha denunciado.

Infraestructuras al límite y materiales reutilizados

El editorial ha ampliado el foco al estado general de la red ferroviaria. Cuesta ha advertido de que en líneas de cercanías situadas en zonas de playa los raíles están completamente oxidados y las sujeciones destrozadas por la corrosión. "Las sujeciones están colgando de un milímetro de material", ha afirmado, alertando del riesgo estructural que supone esa situación.

También ha denunciado la reutilización del balasto por motivos económicos, recordando que el balasto reutilizado pierde su capacidad de amortiguación, genera vibraciones y acelera el deterioro de las vías.

La media hora clave

Cuesta ha cargado además contra el Ministerio del Interior, asegurando que Fernando Grande-Marlaska ordenó a los policías que se dirigían al lugar del accidente de Adamuz que se dieran la vuelta. Ha recordado que durante una hora no se supo que había un segundo tren accidentado, el Alvia, y que existe una contradicción clara sobre los tiempos de llegada de los agentes: el ministro habló de las 20:15, mientras que los policías sostienen que llegaron a las 20:45. "Viviremos con la duda de si en esa media hora se podría haber salvado a más gente", ha lamentado.

A esto ha sumado la eliminación de la unidad de emergencias ferroviarias, que el Gobierno sostiene que solo cambió de nombre, pero que, según informes de la UCO, era un organismo clave para la prevención de accidentes.

Una política del riesgo

El editorial ha conectado esta situación con el deterioro general de las infraestructuras del país, recordando que el 52 % de las carreteras están en mal estado, que el 32 % necesita reformas urgentes y que el déficit de inversión supera los 15.600 millones de euros. A ello ha añadido la falta de efectivos de la Guardia Civil, la desaparición de la OCON-Sur contra el narcotráfico, la entrada de droga por las costas y la sumisión a Marruecos, incluida la inmigración irregular sin control.

Cuesta ha denunciado también la regularización masiva de entre 500.000 y 840.000 inmigrantes ilegales sin comprobación de antecedentes y ha recordado que la trama socialista metió mano en al menos 14 adjudicaciones de Adif relacionadas con la seguridad.

El periodista ha cerrado su reflexión con una conclusión contundente: "Esta es la España que nos dejan, la del riesgo. Pero el problema no es la nieve. El problema es el PSOE. El problema es Pedro Sánchez".