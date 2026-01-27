El editorial de Carlos Cuesta: Patxi López se suma a las mentiras de Óscar Puente

Carlos Cuesta ha denunciado en esRadio, durante su editorial en La Noche de Cuesta, el deterioro del sistema ferroviario español, las continuas órdenes de reducción de velocidad y lo que considera un trato desigual del Gobierno a las víctimas según el territorio en el que se producen los accidentes.

El periodista ha advertido de que la llamada alta velocidad atraviesa ya tramos a 60 kilómetros por hora y que en algunas líneas de cercanías los trenes circulan incluso a 10 kilómetros por hora. "Hay cachondeo y hay mucha gente que ya no le llama alta velocidad. Le llama baja velocidad", ha ironizado, recordando que su primer ciclomotor alcanzaba esa misma velocidad.

Cuesta ha subrayado que esta situación coincide con un balance especialmente grave tras el accidente de Adamuz, con 45 fallecidos, mientras que en Cataluña, tras dos descarrilamientos de Rodalies —uno de ellos con una víctima mortal—, el Ministerio de Transportes ordenó ceses inmediatos. "Si son catalanes, por lo visto sí; si son del resto de España, por lo visto y certificado, no, de ninguna manera", ha afirmado.

Ceses en Cataluña, silencio en el resto de España

El comunicador ha criticado que se haya destituido a dos responsables tras los accidentes en Cataluña —uno del servicio de cercanías y otro del área de mantenimiento de Adif— mientras no se ha producido "ni una sola dimisión" después de la tragedia de Adamuz. A su juicio, la diferencia de trato responde únicamente a intereses políticos.

En este contexto, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras escucharle asegurar que el muro contra el que chocó el tren catalán "ni siquiera pertenece a la red ferroviaria". Cuesta ha respondido con contundencia: "Usted es el ministro de Transportes. Las autopistas dependen de usted y los trenes dependen de usted. El muro sea de tren o sea de carretera, depende de usted".

Según ha explicado, el Gobierno actúa con rapidez en Cataluña porque "importan los apoyos políticos de Pedro Sánchez" y porque hay que contentar a Junts y Esquerra para mantener el equilibrio parlamentario. "No importan las víctimas. Importa el sillón de Pedro Sánchez", ha resumido.

Retrasos generalizados y usuarios afectados

Durante el editorial, Cuesta ha recordado un dato publicado en Libertad Digital: "El 78 % de los pasajeros españoles están sufriendo ya retrasos y demoras por las órdenes de bajada de la velocidad, porque el tren de alta velocidad en España ha dejado de ser tren de alta velocidad".

Ha advertido además de la situación de las líneas de cercanías, especialmente para quienes se han visto obligados a vivir lejos de su lugar de trabajo por la falta de vivienda. En su análisis, el Ejecutivo ha bloqueado la construcción con trabas fiscales y regulatorias, mientras la población ha aumentado en dos millones de personas desde la llegada de Pedro Sánchez, disparando los precios. "Si las mismas personas pujan por menos bienes, el resultado es que sube el precio", ha señalado.

Frente a las acusaciones de alarmismo, Cuesta ha defendido la labor informativa del programa: "Nosotros estamos informando. De hecho, estamos intentando salvar vidas". En su opinión, quienes están alejando a los ciudadanos del tren son las propias autoridades, al no invertir en mantenimiento pese a recaudar impuestos.

Choque con Patxi López por las cifras

El periodista también ha respondido a las declaraciones del portavoz socialista Patxi López, quien aseguró que el actual Ejecutivo es el que más ha invertido en el mantenimiento ferroviario. Cuesta lo ha desmentido, recordando que la red de alta velocidad cuenta con 834 kilómetros más que hace una década y que, al repartir la inversión entre más infraestructura, el resultado es "un 16 % menos".

Ha añadido que, si se tiene en cuenta la inflación, la caída real de la inversión en mantenimiento alcanza el 42,5 %. "No invierten más: invierten menos", ha sentenciado.

Cuesta ha situado el origen del deterioro actual a partir de 2021, tras la liberalización del tráfico ferroviario de pasajeros, que incrementó notablemente el número de trenes circulando por las mismas vías sin un refuerzo equivalente del mantenimiento. "Multiplicas el tráfico y el desgaste de las vías era obvio que se disparaba. ¿Hicieron algo para amortiguar ese desgaste? Nada", ha afirmado.

Un déficit estructural de infraestructuras

El editorial ha ampliado el foco al conjunto de las infraestructuras españolas. Cuesta ha citado un informe de la Asociación Española de la Carretera que cifra en más de 15.000 millones de euros el déficit de inversión en mantenimiento, con el 52 % de las carreteras en mal estado y un 32 % que requiere reformas urgentes.

También ha alertado sobre la situación de presas y otras instalaciones críticas, recordando la inquietud vivida durante las inundaciones de Valencia. A su juicio, todo responde a una misma política: "lo único que se mantenía era el sillón de Pedro Sánchez".

Cuesta ha concluido advirtiendo de que España necesitará un plan urgente de reinversión en todas sus infraestructuras si quiere evitar nuevas tragedias. "Lo saben Patxi López y lo sabe Óscar Puente. Pero lo suyo es mentir, mentir y mentir, y ganar tiempo", ha rematado. Y ha cerrado su reflexión con una pregunta directa: "¿Hasta cuándo? Hasta el próximo Adamuz".