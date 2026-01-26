El editorial de Carlos Cuesta: Desmintiendo a Óscar Puente con sus propias palabras

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar la gestión del Gobierno y, en particular, las recientes declaraciones de Óscar Puente sobre la línea AVE Madrid-Sevilla. Según Cuesta, lo que estamos viendo es "una forma de gobernar que se basa en la falta de respeto total a la población y a las víctimas", donde las negligencias y las tramas corruptas marcan la pauta de actuación.

Este lunes se ha conocido que Adif ha detectado otra rotura en la vía de la línea AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río. Para Cuesta, esto refleja "el día a día, porque la vía entera está dejada de la mano de Dios". La noticia demuestra que, pese a los anuncios de renovación, las infraestructuras siguen presentando fallos graves, poniendo en riesgo vidas.

Las contradicciones de Puente sobre la vía

Óscar Puente afirmó en enero que la vía de Adamuz estaba "totalmente renovada", pero, como recuerda Cuesta, hoy el propio Puente reconoce que no se refería a "todos sus elementos". Cuesta señala que esto no es un error menor: "¿Esto no es faltar al respeto a las víctimas?" La confusión demuestra cómo las palabras de los responsables no coinciden con la realidad técnica de las vías y la inversión realizada.

Desde el 19 de enero, Puente ha mantenido una serie de afirmaciones que ahora se demuestran falsas. Ese día declaró: "Todo es muy extraño… la vía es nueva, el tren es nuevo…", asegurando que no había riesgos evidentes. Sin embargo, Cuesta recuerda que Puente "ya sabía que la vía no estaba renovada completamente" y que había incidentes previos que alertaban del mal estado de la infraestructura.

El 21 de enero, Puente criticó a la prensa diciendo que "especular es una falta de respeto contra las víctimas", mientras ocultaba información clave: la vía había sufrido siete incidentes desde la supuesta reparación, la inversión en mantenimiento era insuficiente y muchos de los trenes estaban inoperativos. Cuesta señala que "más de la mitad estaban inoperativos, pero él lo sabía".

Renovación integral o parcial

Puente llegó a afirmar que la línea Madrid-Sevilla estaba "totalmente renovada", pero días después matizó: "Cuando dije que era renovada… no me refería a toda la vía". Cuesta subraya la contradicción: "Por completo en un elemento sí, en otro no. Esto es lo que entiende Óscar Puente por renovar integralmente". La diferencia entre lo que se anuncia y la realidad no es menor: pone en evidencia que las vías siguen siendo peligrosas y que las responsabilidades no se asumen.

El 26 de enero, Puente negó que la vía fuera de 1989, calificándolo de "bulo", aunque las fotografías y los registros técnicos confirmaban la antigüedad real. Además, Puente afirmó que una prueba de ultrasonidos se realizó "el 10 de noviembre", cuando en realidad había sido el 10 de septiembre. Cuesta recuerda que "mentiras como esta no son errores técnicos, son una forma de desinformar al público y minimizar responsabilidades".