El editorial de Carlos Cuesta: La negligencia del Gobierno en Adamuz paso a paso

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, a analizar las explicaciones ofrecidas por el Gobierno tras el accidente ferroviario, subrayando que "ya ha pasado la segunda rueda de prensa en la que se suponía que nos iban a dar una explicación racional de qué era lo que había ocurrido", pero que, lejos de aclararse, "se les han caído cosas que permiten saber perfectamente qué es lo que ha ocurrido".

El periodista ha denunciado la confusión generada en las comparecencias oficiales, con "explicaciones esotéricas", datos contradictorios y "mentiras garrafales", además de poner en cuestión el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Según ha señalado, "no es el informe de ningún organismo independiente", ya que sus cargos "han estado ligados a Adif o a Renfe", dependen del Gobierno y son designados por estructuras políticas.

Una comisión sin independencia

Cuesta ha explicado que esa comisión ha concluido que el problema "estaba en la vía, que era previo al paso del tren" y que otros convoyes "han pasado jugándose el tipo", con una fisura "excesiva" que llevaba tiempo formándose. A su juicio, eso demuestra un fallo grave del sistema de supervisión: "Adif es una empresa pública controlada por el Gobierno. Por lo tanto, Adif es el Gobierno".

Ha recordado que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está imputada por su presunta implicación en tramas de comisiones ilegales y amaño de obras públicas, insistiendo en que "forman parte del Gobierno". En ese contexto, ha cuestionado el funcionamiento del sistema de control ferroviario y ha afirmado que "no solamente nos roban el dinero, sino que ni tan siquiera quieren dejar ni una parte de ese dinero para algo que redunde en que la población no muera".

Tras hablar con ingenieros y expertos del sector ferroviario, Cuesta ha asegurado que "se han cargado el tren" y que la situación actual "ya no es la de cuando nació el AVE". Ha añadido que la reparación podría haberse hecho "en dos o tres meses" con el dinero adecuado, pero que lo ocurrido permite trazar "una cronología de enormes negligencias por parte de organismos públicos dependientes del Gobierno".

Cronología del accidente

El presentador ha detallado la secuencia del día del accidente. A las 19:43 horas se produce el descarrilamiento del tren Iryo, que invade la vía contigua y choca con el Alvia, que acaba rodando por un terraplén. El balance es de 45 víctimas mortales en ese siniestro, a las que se suma otra más días después en Cataluña.

Según ha relatado, en el momento del accidente "Adif no se ha enterado", pese a contar con un sistema de control que ha costado 3.000 millones de euros. Las primeras llamadas al 112 se producen a las 19:44, y es el propio servicio de emergencias el que avisa a Adif. Cuesta ha cuestionado que "un sistema de 3.000 millones de euros" no detecte automáticamente un descarrilamiento doble.

El aviso llega desde el 112

Ha reproducido las declaraciones del presidente de Adif, quien reconoce que fue el 112 quien avisó tras recibir llamadas de los viajeros. Para Cuesta, eso confirma que "tienen que llamar las víctimas" para que el sistema reaccione. También ha analizado las conversaciones entre el maquinista del Iryo y el centro de control de Atocha, concluyendo que "no se ha enterado absolutamente de nada" y que intenta quitarse el problema de encima con respuestas evasivas.

A las 19:49, Adif llama por primera vez al tren Alvia al comprobar que está parado. A las 20:02 llega el primer sanitario al Iryo, apenas 19 minutos después del accidente. Sin embargo, a las 20:03, las llamadas entre Adif y Renfe muestran que aún no tienen claro qué ha ocurrido con el segundo tren y hablan de un simple "frenazo".

Retrasos y contradicciones

Cuesta ha criticado que a las 20:35 llegue el primer equipo sanitario al Alvia, algo que el Gobierno intenta achacar al 112. Según ha explicado, los servicios de emergencia se centraron inicialmente en el Iryo porque nadie de Adif les informó de que había dos trenes implicados, separados por unos 800 metros.

El periodista ha cuestionado también la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien situó la llegada de la Guardia Civil al Alvia a las 20:15. Frente a ello, ha citado el testimonio de un guardia civil que asegura que localizaron el segundo tren "a menos cuarto", alrededor de las 20:45. A su juicio, "ha mentido", y el retraso se debe a que "tampoco les había avisado Adif".

Un balance devastador

Cuesta ha denunciado que, tras hablar con El Mundo, a ese guardia civil se le habría ordenado no seguir dando declaraciones. Ha subrayado que, pese a un informe preliminar de una comisión "no independiente", se ha reconocido que la causa del accidente fue "una vía en mal estado", abandonada en su mantenimiento, con advertencias ignoradas por parte de sindicatos ferroviarios.

El editorial ha concluido señalando que el resultado final son "45 muertes" y que todo lo ocurrido evidencia un fallo estructural del sistema bajo responsabilidad del Gobierno.