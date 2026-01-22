El editorial de Carlos Cuesta: Pedro Sánchez, el responsable final de todos los desastres de España

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, a denunciar lo que considera un colapso estructural del sistema ferroviario español, tras los recientes accidentes que, a su juicio, evidencian el deterioro de las infraestructuras y la falta de control por parte del Gobierno.

El director del programa ha comenzado repasando un nuevo siniestro ocurrido en Alumbres, Cartagena, donde un tren chocó contra el brazo de una grúa que se cruzaba en la vía. Cuesta ha criticado la reacción del ministro de Transportes ante este episodio: "Ha salido Óscar Puente y dice: ‘Pero no le den importancia’", algo que considera inaceptable cuando "el brazo de una grúa, en un ferrocarril de vía estrecha, pueda cruzarse con toda la alegría y acabar impactando en las ventanas de un tren".

A este accidente ha sumado otro conocido minutos después en Asturias, donde un tren de cercanías sufrió daños tras desprenderse la pared de un túnel. Para Cuesta, ambos casos apuntan a un mismo responsable: "La pared del túnel, de nuevo, es Adif. Son infraestructuras". Ha recordado que Adif depende del Ministerio de Transportes y ha denunciado que su control "es nulo, es inexistente".

El papel de Adif

El periodista ha vinculado estos hechos con las grabaciones del accidente de Córdoba, en las que, según ha señalado, quedó en evidencia que el centro de control de Atocha "ni se había enterado de lo que estaba pasando", pese a que el ministro aseguró que se habían invertido 3.000 millones de euros en el sistema de control. Cuesta se ha preguntado abiertamente: "¿Dónde han ido? ¿Quién los tiene?".

En su análisis, ha descrito esta concatenación de sucesos como una normalización del desastre: "Estoy convencido de que esto es nuestro puñetero día a día". A su juicio, una parte de la sociedad ha renunciado a ejercer cualquier crítica y ha aceptado que España sea "un país de quinta", algo que rechaza de plano: "Yo no asumo eso".

Normalización del deterioro

Cuesta ha respaldado su denuncia con cifras de gasto público, asegurando que el nivel de gasto anual se ha incrementado en 80.000 millones de euros respecto al periodo anterior a la pandemia y se ha preguntado por qué se mantiene ese volumen: "Ah, porque alguien se los lleva". En su opinión, esta falta de control explica que se repitan tragedias cuando hay lluvias, inundaciones o fallos en infraestructuras básicas.

El editorial ha incluido un momento especialmente duro al recordar el caso de una niña que perdió a sus padres y otros familiares en el accidente de Córdoba. Cuesta ha contrapuesto las declaraciones del ministro con las palabras de la abuela de la menor. Mientras Óscar Puente aseguraba que "no estamos ante un problema de falta de mantenimiento ni de falta de inversión", la abuela replicaba: "A ver si coge él un tren, a ver si lo coge él con su familia, y le pase lo mismo que estamos pasando nosotros".

Las víctimas frente al relato oficial

La mujer también cuestionó el destino del dinero público al recordar que el Gobierno había concedido un crédito millonario para trenes en el extranjero. Cuesta ha respaldado su denuncia citando una información de El Debate sobre un crédito de más de 754 millones de euros para la modernización de trenes en Marruecos, aprobado por el Consejo de Ministros, subrayando que "lo que decía la señora era cierto. Era cierto y se había quedado corta".

Según el periodista, las investigaciones apuntan de forma clara al estado de la vía. Ha mencionado la existencia de una fisura "del tamaño de una moneda de 50 céntimos", con trenes que habían pasado anteriormente y presentaban las ruedas marcadas. "Lo que no tiene pinta, sino que es, es que el problema es de la vía", ha sentenciado, recordando que las vías dependen de Adif y, en última instancia, del Gobierno.

Datos de siniestralidad

Cuesta ha ampliado su denuncia con datos oficiales sobre siniestralidad ferroviaria. Ha señalado que mientras en 2014 se registraron 47 accidentes y en 2018 fueron 40, en 2023 la cifra subió a 116 y en 2024 a 97. En el caso de los descarrilamientos, el aumento es similar, pasando de cifras de entre cinco y siete antes de 2018 a más de veinte en los últimos años. "¿Cómo que no podemos decir que el tren se ha convertido poco menos que en una especie de ruleta rusa?", ha preguntado.

También ha rebatido la afirmación del ministro sobre la inversión en mantenimiento. Según Cuesta, los propios datos de Adif reflejan una caída nominal del 16 % en diez años y, ajustando por inflación, una reducción real del 42,5 %, pese a que la red cuenta con 834 kilómetros más de vía. "¿Cómo que no ha bajado la inversión? Claro que ha bajado", ha afirmado.

El editorial ha concluido con una reflexión política más amplia. Para Cuesta, "en España, en estos momentos, no funciona nada" y el responsable final es Pedro Sánchez, a quien acusa de sostenerse en el poder a cualquier precio: "Él ha venido para quedarse. Él es el resistente". Y ha cerrado con una pregunta que resume su diagnóstico: "¿Cuándo, cuánto va a resistir España?".