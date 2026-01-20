El editorial de Carlos Cuesta: La decisión de Adif que deja en entredicho al Gobierno tras el accidente de Adamuz

En su editorial en La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, director del programa, ha denunciado la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha llegado a su punto álgido dejando 42 muertos en el escándalo del accidente ferroviario de Adamuz.

"No tengan la más mínima duda de que en breve veremos una nueva dosis o un incremento de la dosis de ataque, ya no solamente contra medios de comunicación, sino incluso contra personas víctimas que se atrevan a dar testimonios como los que estamos escuchando, porque se ha emprendido ya la batalla política", ha lamentado Cuesta.

"Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo heridos, sigue habiendo heridos graves. Así que lo primero, evidentemente, es nuestro apoyo absolutamente sincero y nuestro abrazo más cariñoso a toda la gente que se ha visto afectada", ha dicho el director de la Noche.

"Dicen que no, que tenemos que tener cautela. No, no, nosotros la tenemos siempre. Venimos con la cautela de serie. Ayer no dimos ninguna versión como versión totalmente cerrada, como concluyente con respecto al análisis de qué puede haber ocurrido en este letal accidente, pero dimos lo que tenemos que hacer. Toda la información de todas las líneas de investigación y todo el contexto de cómo es la política de inversión en España, que por desgracia ha entrado en una fase lamentable, porque sí, el dinero se destina a otras cosas y no se destina a las cosas importantes. ¿Esa es la causa del accidente? Yo no lo sé. Lo que tengo clarísimo es que eso incrementa el riesgo de un accidente. Y eso es así, sí o sí", ha insistido Carlos Cuesta.

"Y hoy les tengo que leer una noticia, porque después de que ayer tanto el ministro Óscar Puente como Pedro Sánchez se dedicaran a decir no se puede concluir nada, no se puede concluir nada. Lo de los maquinistas no tiene por qué ser una causa de un accidente. Que los maquinistas hablen de los botes previos, frase literal de Óscar Puente, frase literal de Óscar Puente. Lo de que los botes de los trenes en el trayecto de Adamuz, Córdoba, lo estuvieran denunciando los maquinistas, no tiene por qué anticipar que pudiera ser la causa del accidente. Bueno, esa será su versión. Pedro Sánchez, cuidado con sacar especulaciones. Eso es propio de los bulos. Ya vivimos en la era de los bulos. Él debe saber de bulos, básicamente porque su seudónimo es bulo. O sea, él mismo es, en sí mismo, es toda una mentira con patas", ha criticado Carlos Cuesta.

"Hoy les leo la noticia tal cual. El administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, es decir, el gobierno de España, ha limitado a 160 kilómetros por hora la velocidad a la que los trenes pueden circular en un tramo de 150 kilómetros de vía entre Madrid y Barcelona. Hoy sí, los meses previos no. Se trata prácticamente de la mitad de la velocidad a la que habitualmente circulan los trenes entre las dos grandes ciudades españolas. Pero le vamos a seguir llamando tren de alta velocidad, circulando a la mitad.

"Sigamos. Fuentes de ADIF confirman que la decisión se ha tomado, agárrense, después de que los maquinistas hayan reportado baches, lo que ha llevado al gestor de la infraestructura a tomar esta medida. A tomar esta medida podrían haber añadido 42 muertos después".

"¿Por qué Óscar Puente ayer aseguraba que la denuncia del sindicato de maquinistas en el tramo de Adamuz, en Córdoba, no era importantísima? Y hoy sí. Hoy es importante. ¿Por qué? ¿Porque un segundo accidente se llevaría sí o sí al gobierno por delante? ¿Esa es la decisión? ¿La decisión es técnica? Repito, hoy exactamente con la misma denuncia que meses atrás, en concreto desde agosto de 2023, cuando el sindicato de maquinistas alertó de esos baches, hoy, 42 muertos después, es importantísima la denuncia de los baches en una vía. "Hoy sí. Hoy los botes cobran toda la importancia. Hace unos meses, por lo visto, no", ha denunciado Cuesta.