El editorial de Carlos Cuesta: Tras el accidente en Adamuz, las pruebas que desmienten el triunfalismo de Óscar Puente

El periodista Carlos Cuesta ha analizado este lunes en su editorial en La noche de Cuesta, de esRadio, la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que ha dejado por el momento 40 víctimas mortales.

El periodista ha señalado que las pesquisas apuntan de forma prioritaria a un posible fallo en la soldadura de la vía como causa probable del descarrilamiento del tren Iryo. Según ha explicado, distintas fuentes coinciden en situar esta hipótesis como la principal línea de investigación, aunque ha subrayado que no existe aún ninguna conclusión definitiva y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

Cuesta ha repasado los datos conocidos hasta el momento, descartando de forma preliminar un exceso de velocidad —al no superarse los 250 kilómetros por hora permitidos en ese tramo— y restando peso a un fallo del tren, al tratarse de un convoy moderno, fabricado en 2022 y revisado en taller apenas días antes del siniestro.

Frente a ello, ha destacado que la tercera línea de investigación, centrada en la infraestructura gestionada por Adif, cobra relevancia tras conocerse que el sindicato de maquinistas solicitó en agosto una reducción de velocidad en ese tramo por el mal estado de la vía, una petición realizada meses después de que finalizaran las obras de reparación en mayo.

Incidencias en Adamuz desde 2022

El periodista también ha señalado que Adif había registrado 20 incidencias en la vía de Adamuz desde 2022, siete de ellas posteriores a la última reparación, lo que, a su juicio, constituye un hecho relevante que debe ser conocido. En este contexto, Cuesta ha cuestionado el discurso del Gobierno sobre el estado de la red ferroviaria y la inversión en mantenimiento, recordando que, aunque el gasto nominal ha aumentado, la inversión real por kilómetro de vía ha descendido un 16% en la última década y hasta un 42,5% si se tiene en cuenta la inflación y la ampliación de la red.

En su análisis, también ha aportado datos sobre la adjudicación de las obras del tramo afectado a una UTE en la que participaba la empresa AZVI, que obtuvo contratos por valor de 165 millones de euros y que contrató en 2023 a Koldo García Aguirre como asesor, antes de que este fuera detenido en febrero de 2024. Cuesta ha insistido en que no está señalando causas, sino exponiendo hechos y contexto para que puedan ser valorados por la opinión pública, al tiempo que ha criticado que, en su opinión, la gestión política haya priorizado otros gastos frente al mantenimiento de infraestructuras esenciales.

Finalmente, el editorial ha cerrado con una reflexión política en la que el periodista ha afirmado que el accidente se produce en un contexto de deterioro del sistema ferroviario, marcado por un aumento de incidencias, una inversión insuficiente y una gestión que, según ha señalado, no estaría centrada en las prioridades básicas del país. Cuesta ha recalcado que no atribuye directamente el siniestro a estas decisiones, pero ha defendido que forman parte del marco en el que se ha producido la tragedia y que los ciudadanos tienen derecho a conocer.