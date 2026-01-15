El editorial de Carlos Cuesta: Víctor Ábalos señala a Zapatero… y salpica a su propio padre

El periodista Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial de este jueves la existencia de una extensa trama de corrupción que, según expone, afecta a altos cargos del entorno del Gobierno y que tiene como ejes principales a José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Víctor Aldama y, en último término, al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Su análisis parte de varios frentes abiertos: la actuación de la Fiscalía, las investigaciones de la UCO y las recientes declaraciones públicas del hijo del exministro, Víctor Ábalos.

Cuesta arranca señalando que, mientras se solicita al Tribunal Supremo que Ábalos y Koldo continúen en prisión, se producen movimientos que, a su juicio, buscan proteger al presidente del Gobierno. "Algunos siguen sin enterarse de lo que les espera por confiar y tapar a Pedro Sánchez", advierte, subrayando que la Fiscalía ha pedido archivar la querella contra José Luis Rodríguez Zapatero por sus "presuntos vínculos criminales" con el régimen de Nicolás Maduro. En este contexto, Cuesta se pregunta: "¿De quién depende la fiscal general? ¿De quién depende él? Pues ya está".

El editorial también carga duramente contra Podemos y Sumar por impedir que el Congreso muestre apoyo a las mujeres iraníes. "¡Qué vergüenza, qué cinismo, qué asco!", exclama Cuesta, denunciando que se silencie la situación de Irán por intereses políticos y geoestratégicos ligados, según afirma, a Hamás y a la financiación de determinadas estructuras de poder.

Las declaraciones de Víctor Ábalos en televisión

Uno de los ejes centrales del análisis es la aparición pública de Víctor Ábalos, hijo del exministro, en un programa de Telecinco. Cuesta recuerda que, más allá de ser el hijo de quien fue "la mano derecha absolutamente para todo de Pedro Sánchez", Víctor Ábalos aparece citado en distintos informes de la UCO. "Aparece por todas partes", resume, enumerando su presencia en la gestión del piso de lujo de la Castellana valorado en 1,9 millones de euros, en viajes a Colombia, en contactos con la trama y en la gestión de inmuebles vinculados a la investigación.

Según Cuesta, Víctor Ábalos intenta construir un relato en el que José Luis Rodríguez Zapatero sería el único responsable de los negocios con Venezuela. Sin embargo, el periodista desmonta esa versión apoyándose en lo que denomina "hechos": conversaciones intervenidas, chats entre los miembros de la trama y mensajes en los que se detallan órdenes de Delcy Rodríguez y la presión para "abandonar y dejar vendida a la oposición democrática venezolana". "Eso no se puede hacer sin la venia de Pedro Sánchez", sostiene.

Cuesta afirma que José Luis Ábalos actuaba como interlocutor directo con Delcy Rodríguez y que existía una "lucha entre dos clanes" por los negocios del petróleo, los rescates y el oro. En ese contexto, recalca que la confianza entre Ábalos y Sánchez era total. "Le consultaba todo. Pedro Sánchez, Ábalos, todo", asegura, recordando que hablaban varias veces al día, un extremo que coincidiría tanto en el relato de Víctor Ábalos como en el de Víctor Aldama.

Las pruebas recogidas por la UCO

El editorial se centra también en un momento clave del enfrentamiento televisivo entre Víctor Ábalos y Víctor Aldama, cuando el primero reconoce que "la mitad era para ti". Para Cuesta, esa frase implica necesariamente la existencia de "otra mitad", que, según razona, debía repartirse entre el resto de la trama. "Si hay un corruptor, es que hay un corrupto", concluye, señalando que los negocios descritos solo podían salir adelante pasando por el Consejo de Ministros.

En la parte final del editorial, Cuesta enumera lo que califica como pruebas ya recogidas por la UCO:

Koldo y Ábalos se repartían el dinero del petróleo a razón de un millón por mes. Koldo, Cerdán y Ábalos se repartían el dinero de las obras públicas en volúmenes de casi medio millón de euros. Los Ábalos intervinieron en la entrega de la casa de Castellana de 1,9 mm como pago por las obras públicas presuntamente amañadas. Ábalos recibió la casa de la alcaidesa por sus gestiones en favor de Villafuel. Ábalos recibió las vacaciones en Villaparra como pago por sus gestiones con Air Europa. El piso de la prostituta Jésica, de Ábalos, lo abona Aldama Los enchufes en cargos públicos de las prostitutas de Ábalos los hemos pagado todos. El propio Ábalos ha filtrado que Zapatero y Sánchez ordenaron dar el rescate de Plus Ultra sin merecerlo… y él lo tramitó. Ábalos y Koldo aparecen en todas las conversaciones para presionar en los negocios de mascarillas y test. El propio Ábalos ha dicho que con el rescate de Air Europa se llega a Begoña y a todos… y él lo tramitó. Ábalos remitió la primera carta a Delcy pidiéndole hacer negocios. Ábalos estaba en el plan de llegada de la narcodictadora Delcy a España.

El editorial concluye con una advertencia: mientras Víctor Aldama ha decidido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, otros implicados siguen confiando en la protección política. Una estrategia que, según el periodista, no hará sino agravar su situación judicial.