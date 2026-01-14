El editorial de Carlos Cuesta: La insolidaridad en el sistema de financiación de Montero, al detalle

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, a denunciar el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno y a cargar duramente contra María Jesús Montero y Pedro Sánchez, a quienes ha acusado de mentir y de promover un "atraco fiscal" para mantenerse en el poder con el apoyo del independentismo.

El periodista ha avanzado que la actualidad judicial seguirá marcada por la corrupción y ha advertido de que "de buenas noticias para Ábalos, nada de nada, de nada", augurando un escenario negativo para el exministro y Koldo García y positivo "para la justicia".

Irán y el uso de tecnología china

En el plano internacional, Cuesta ha abordado la situación en Irán, al que ha calificado como "un régimen asesino" y "una dictadura teocrática que está violando todos los derechos fundamentales", respaldando la postura de Estados Unidos de aislarlo comercialmente. Ha alertado del uso de tecnología china tanto por el régimen iraní como en España, señalando que sistemas de origen chino, como los de Huawei, han llegado incluso "al propio sistema de seguimiento de las llamadas; el seguimiento de las investigaciones que se realiza: el sistema STEL de la policía judicial".

Según ha denunciado, se trata de una decisión impulsada por el Partido Socialista y por gobiernos vinculados a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Cuesta ha defendido sin matices las sanciones económicas contra Irán y ha criticado la posición del Ejecutivo español, que, a su juicio, se ha alineado con "el eje" formado por "La Habana, Caracas, Teherán, Moscú y Pekín".

El modelo de financiación autonómica

El núcleo del editorial se ha centrado en el nuevo sistema de financiación autonómica. Cuesta ha acusado al Gobierno de haberse inventado un modelo "para salvar el sillón" y de "regalar aquello que no es suyo, que es nuestro dinero". Ha recordado que el incremento de la recaudación fiscal bajo el mandato de Sánchez asciende a "180.000 millones de euros más de saqueo fiscal", una cifra que ha comparado con "el equivalente a que nos hubieran multiplicado por tres y más el IRPF que pagábamos todos los españoles".

El periodista ha arremetido con especial dureza contra María Jesús Montero, a la que ha acusado de mentir de forma reiterada sobre el principio de ordinalidad. Tras repasar declaraciones contradictorias de la ministra a lo largo del tiempo, ha concluido que "María Jesús Montero miente, miente por todas partes" y que afirmar que no dispone de los datos "es otra mentira más".

Madrid frente a Cataluña

Cuesta ha subrayado que, con el nuevo modelo, Madrid pasaría a aportar "diez veces más que Cataluña", con cifras concretas: "Cataluña pasaría a aportar, en teoría, 810 millones; Madrid pasaría a aportar 8.013 millones". A su juicio, esto vulnera la Constitución, que impide privilegios entre ciudadanos por razón de territorio, y demuestra que el principio de igualdad queda reducido a un "igual me da".

También ha puesto el foco en la deuda catalana, que ha cifrado en cerca de 90.000 millones de euros frente a los 37.000 millones de la Comunidad de Madrid. Cuesta ha atribuido esa diferencia a que Cataluña destinó recursos "a fabricar un Estado paralelo" mientras Madrid "se dedica a intentar que haya empresas, que crezca la renta per cápita y que la gente pueda salir a flote".

Las comunidades perjudicadas

Finalmente, ha enumerado las comunidades perjudicadas por el nuevo sistema, citando pérdidas por habitante en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Canarias, Extremadura y Castilla y León, y ha ironizado ante la afirmación del Gobierno de que no habrá perdedores. "Para no haber perdedores, no está mal el listado", ha rematado, concluyendo que el modelo responde a las exigencias de los socios independentistas y a la prioridad absoluta del Ejecutivo: conservar el poder.