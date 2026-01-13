El editorial de Carlos Cuesta: Así es la realidad de Irán que la izquierda no quiere ver

El editorial de este martes, presentado por Carlos Cuesta en La noche de Cuesta, pone el foco en Irán y sus víctimas, mientras la diplomacia española parece mirar hacia otro lado. Según activistas iraníes, ya son 12.000 los asesinatos provocados por la represión del régimen, mientras que el ministro José Manuel Albares habla de la "vía pacífica" y del éxito de la diplomacia. Como ha señalado Cuesta: "Según Albares, está viendo un éxito de la diplomacia y de la vía pacífica", a pesar de las graves violaciones.

La magnitud de la represión en Irán es estremecedora. Activistas elevan la cifra de muertos a 12.000, mientras que las autoridades iraníes reconocen oficialmente al menos 2.000. Como ha subrayado un activista citado por Carlos Cuesta: "Den por hecho que serán más de 12.000".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Así es la realidad de Irán que la izquierda no quiere ver pic.twitter.com/kIEeo34VMy — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) January 13, 2026

En este contexto, Cuesta ha advertido sobre la actitud de la izquierda occidental: "Cuando no defiendes la democracia liberal, defiendes a los dictadores".

El presentador ha insistido en que "la izquierda protege y termina respaldando regímenes asesinos con tal de que vayan en contra del capitalismo y las democracias liberales". Entre los ejemplos citados por el presentador están Irán, Cuba y Venezuela. "Les da lo mismo acabar respaldando a gente asesina", ha añadido.

Además, Cuesta ha criticado la actuación de ciertos medios y canales: "Negar todo lo que ocurre en Irán, el retrato de un totalitarismo islámico es totalmente falso", en referencia a la narrativa difundida por Canal Red, liderado por Pablo Iglesias.

Financiación y vínculos con Irán

El editorial recuerda la relación de Pablo Iglesias con 360 Global Media SL, productora vinculada a Hispan TV, canal internacional en español propiedad de la televisión pública iraní:

Entre 2012 y 2015, la productora recibió 9,3 millones de euros de sociedades con vínculos iraníes .

. Se detectaron 67 ingresos sospechosos diseñados para ocultar su origen , según informes policiales y del SECB.

, según informes policiales y del SECB. Iglesias trabajó y cobró por programas como Fort Apache y La Tuerka a través de esta productora.

Como ha explicado Cuesta: "Cada uno depende de quién le paga, esto explica los mensajes que escuchamos". Para el presentador, este tipo de vínculos explica la actitud de ciertos sectores de la izquierda, que minimizan o justifican la represión en Irán mientras atacan las democracias liberales.

"Quieren acabar con la democracia liberal y, para ello, se alinean con regímenes como Irán, Cuba o Venezuela. Les da igual respaldar a asesinos si estos van contra el capitalismo y las democracias liberales" 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/HK9yHUDExb — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) January 13, 2026

Irán: represión sistemática y derechos humanos pisoteados

Cuesta ha detallado la gravedad de la situación:

Derechos de las mujeres : "El velo es obligatorio, multas y detenciones arbitrarias, cárcel, latigazos, palizas". El testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre; necesita permiso del marido para trabajar, viajar o salir de casa.

: "El velo es obligatorio, multas y detenciones arbitrarias, cárcel, latigazos, palizas". El testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre; necesita permiso del marido para trabajar, viajar o salir de casa. Derechos LGTBI : Relaciones homosexuales son delito con penas de latigazos, prisión perpetua y pena de muerte. Confesiones forzadas mediante palizas, aislamiento y abusos sexuales son habituales.

: Relaciones homosexuales son delito con penas de latigazos, prisión perpetua y pena de muerte. Confesiones forzadas mediante palizas, aislamiento y abusos sexuales son habituales. Libertad académica y de prensa : Arrestos masivos en universidades, suspensiones de carreras, desapariciones temporales de estudiantes y detenciones arbitrarias de periodistas.

: Arrestos masivos en universidades, suspensiones de carreras, desapariciones temporales de estudiantes y detenciones arbitrarias de periodistas. Represión de manifestaciones: Uso de munición real, incluso contra menores; apagones digitales; juicios sin garantías.

Según Cuesta, "en Irán está habiendo un levantamiento de gente que ya no aguanta más de ser asesinada, de ser violada, de que las mujeres no puedan tener ni el más mínimo atisbo, ya no solamente de libertad, sino de respeto". Las cifras recientes de ejecuciones son alarmantes: 975 en 2024 y 1.500 en 2025.

El presentador ha denunciado el silencio de la izquierda y asociaciones feministas ante esta situación: "Esta pobre gente no está teniendo ni el más mínimo reconocimiento ni apoyo, ni un maldito tuit de todas esas asociaciones feministas". Para Cuesta, la vía diplomática defendida por Albares equivale a "la vía inteligente: la de ser un cobarde, la de ser una persona que no defiende absolutamente nada".

"Según Albares, está habiendo un éxito de la diplomacia y de la vía pacífica. ¿De verdad? ¿Cómo puede decir eso con miles de muertos en las últimas represiones? ¿Qué paz es esa? ¿La paz de los cementerios?" 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/LbOtSErv1U — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) January 13, 2026

Democracias liberales frente a la tiranía

Para Cuesta, la defensa de las democracias liberales es esencial: "Cuando hay Estado de derecho tienes que presentar una prueba, eso es lo que se llama un Estado garantista de derecho". Las democracias, insiste, garantizan los derechos fundamentales y protegen frente a la violencia sistemática.

"Los medios que defendemos la libertad apoyamos a quienes luchan por ella. Los medios que blanquean dictaduras defienden a quienes quieren imponerlas. No es neutralidad, es tomar partido" 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/ORDNbM64g7 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) January 13, 2026

Como concluye: "Se les rompe el relato y, si se les rompe el relato, se acabó esta historia". Según Cuesta, defender la democracia liberal no es un debate ideológico: es un imperativo frente a regímenes que matan, torturan y encarcelan con impunidad.