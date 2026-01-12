El editorial de Carlos Cuesta: Así financia Irán a los diferentes grupos terroristas en el mundo

Carlos Cuesta ha arrancado el primer editorial de la semana en La noche de Cuesta poniendo el foco en el rescate de Plus Ultra y en sus derivadas internacionales, con un destino clave: la Venezuela de Nicolás Maduro. Según ha explicado, la aerolínea utilizó parte de los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para liquidar una deuda millonaria con la petrolera estatal PDVSA, uno de los pilares financieros del régimen chavista. En este contexto, el periodista ha advertido de que el Ejecutivo debe explicar qué se pagó realmente con ese rescate público.

Cuesta también ha denunciado el uso del Falcon por parte del Gobierno, que ha realizado al menos 22 vuelos a Suiza desde 2021 sin una justificación oficial. Ha recordado que Suiza es un paraíso fiscal y uno de los países que aparecen en las investigaciones vinculadas al caso Plus Ultra, subrayando que la acumulación de desplazamientos a este destino incrementa las dudas sobre posibles conexiones financieras internacionales. A este ritmo, ha ironizado, entre República Dominicana y Suiza "van a dejar reventado el Falcon".

Negociaciones políticas al precio que sea

El editorial ha abordado igualmente la situación política nacional. Cuesta ha señalado que Oriol Junqueras ha pedido una cita a Carles Puigdemont para negociar su apoyo a la financiación "singular" de Cataluña —"el robo a todos los españoles"— y para tratar el regreso del expresidente catalán. En este punto, el periodista ha sido rotundo al afirmar: "Sánchez vuelve a demostrar que está dispuesto a darles lo que sea con tal de seguir en el poder".

Irán y la falsa diplomacia

Uno de los bloques centrales del editorial ha estado dedicado a Irán y a su papel como financiador internacional del terrorismo. Cuesta ha enumerado los principales grupos apoyados por el régimen iraní —Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, los hutíes y diversas milicias chiíes en Irak y Siria—, destacando que Teherán les proporciona financiación, armas, entrenamiento y apoyo logístico, utilizándolos como arietes contra Israel y como instrumentos de desestabilización regional.

Frente a este contexto, el periodista ha criticado el discurso de la diplomacia defendido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Ha recordado que, mientras se apela a la "vía inteligente", la realidad en Irán es la de un levantamiento popular brutalmente reprimido. Como ha señalado: "En Irán está habiendo un levantamiento de gente que ya no aguanta más de ser asesinada, de ser violada, de que las mujeres no puedan tener ni el más mínimo atisbo, ya no solamente de libertad, sino de respeto".

"Albares es capaz de invocar el derecho internacional, el mismo que, según él, sirve para defender a Maduro y para proteger a los asesinos de Irán— y a su vez desprotege a todos los que quieren vivir en paz y libertad en Irán" 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/eGTUqm3xIX — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) January 12, 2026

Cuesta ha añadido que "la población, mujeres, estudiantes, incluso miembros del Ejército, incluso miembros de la policía se están levantando", y que la respuesta del régimen es demoledora, ya que "la teocracia islamista radical, la teocracia iraní, los está aplastando literalmente utilizando la fuerza, la fuerza de las armas".

Un silencio cómplice

El periodista ha denunciado el silencio de las asociaciones feministas y de la izquierda occidental ante esta represión, subrayando que "esta pobre gente no está teniendo ni el más mínimo reconocimiento ni apoyo, ni un maldito tuit de todas esas asociaciones feministas". En este contexto, ha cuestionado el concepto de paz que se pretende defender mediante la diplomacia con Teherán, preguntándose: "¿Qué paz es esa?"

Cuesta ha rechazado de plano la llamada "vía inteligente", asegurando que "esa es la vía inteligente: la de ser un cobarde, la de ser una persona que no defiende absolutamente nada".

En la parte final del editorial, el periodista ha defendido el modelo de las democracias liberales, recordando que "en las democracias liberales las mujeres no están oprimidas, tienen todo el respeto del mundo y toda la legislación en defensa de sus derechos fundamentales". Ha insistido en que el Estado de derecho exige garantías, ya que "cuando hay Estado de derecho tienes que presentar una prueba", y que "eso es lo que se llama un Estado garantista de derecho".

Cuesta ha concluido señalando que el discurso que criminaliza a las democracias occidentales se sostiene únicamente sobre un relato ideológico que se desmorona cuando se contrasta con la realidad de regímenes como el iraní. Como ha sentenciado, "se les rompe el relato y, si se les rompe el relato, se acabó esta historia", recordando que "las democracias liberales se han creado al albur de una cultura judeocristiana".