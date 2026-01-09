El editorial de Carlos Cuesta: Se estrecha el cerco en torno a Zapatero por sus actividades en Venezuela

Carlos Cuesta ha cargado este viernes contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su editorial de La noche de Cuesta, al que ha situado en el centro de una "órbita de corrupción" vinculada a la narcodictadura venezolana, tras conocerse nuevas diligencias judiciales abiertas en la Audiencia Nacional y distintas investigaciones en curso relacionadas con Plus Ultra y presuntos negocios internacionales.

El periodista ha arrancado su análisis recordando que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Zapatero por su colaboración con Nicolás Maduro, además de reclamar un informe a la Fiscalía. A ello se suma, según ha señalado, una denuncia presentada ante la Embajada de Estados Unidos para solicitar la congelación de su patrimonio y el avance de la investigación sobre su vinculación con el caso Plus Ultra.

Investigaciones y presión judicial

Cuesta ha subrayado que el nombre del expresidente aparece de forma recurrente en distintas tramas relacionadas con Venezuela. Ha citado las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre el caso Plus Ultra y la versión del empresario Víctor de Aldama, quien sostiene que Zapatero presionó a Pedro Sánchez para impulsar el rescate de la aerolínea y que habría cobrado una comisión ilegal de 10 millones de euros a través de Panamá.

Durante el editorial, Cuesta ha enumerado propiedades atribuidas al expresidente y ha recordado que, según informaciones publicadas, el exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, habría señalado a Zapatero como beneficiario de una explotación de oro en Venezuela. También ha mencionado supuestos negocios relacionados con el petróleo de PDVSA y con otros regímenes autoritarios.

El periodista ha afirmado que Zapatero ha avalado de forma sistemática todas las elecciones fraudulentas del régimen chavista, siendo elogiado públicamente tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro. En este contexto, ha criticado que el expresidente no haya denunciado nunca las decenas de miles de muertes, detenciones ilegales y casos de tortura documentados en Venezuela durante los últimos años.

Testimonio de un opositor

Cuesta ha dado especial relevancia al testimonio de Lorent Saleh, premio Sájarov 2018 y ex preso político venezolano, quien ha afirmado que Zapatero presionó a su familia para que no denunciara públicamente las torturas que sufría en prisión. Saleh ha calificado al expresidente como un "operador político" del régimen de Maduro y ha señalado que su entorno mantiene negocios en el país.

Según Cuesta, en las últimas semanas se habría activado una campaña mediática de defensa del expresidente para presentarlo como un intermediario humanitario. El periodista ha rechazado esta versión y ha sostenido que Zapatero habría utilizado la situación de presos políticos como moneda de cambio para obtener favores económicos y políticos.

Complicidad política

El editorial también ha señalado a Pedro Sánchez, al que Cuesta ha acusado de permitir que Zapatero mantenga sus negocios internacionales gracias al "peso de España". En su análisis, ha afirmado que esta relación implicaría una forma de colaboración con regímenes dictatoriales, incompatible con el discurso oficial del Gobierno sobre derechos humanos.

Cuesta ha insistido en que la reapertura del caso Plus Ultra se produce por una nueva vía de investigación, vinculada a presuntos delitos de blanqueo de capitales investigados en España, Francia y Suiza. Según ha explicado, los fondos del rescate podrían haber servido para encubrir actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de oro y el saqueo de alimentos en Venezuela.