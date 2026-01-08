El editorial de Carlos Cuesta: Así es la ley que podría poner en aprietos a Zapatero por su papel en Venezuela

Últimos audios
- Tertulia de Cuesta: El agradecimiento envenenado del chavista Jorge Rodríguez a ZapateroCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Carmelo Jordá el papel del expresidente español en la excarcelación de presos políticos en Venezuela
- Un informe policial corrobora el proxenetismo de menores en las saunas de la familia Gómez: "Sánchez lo sabía"Carlos Cuesta entrevista a Paco Narváez, periodista y ex jefe comercial de la revista Mensual.
- El día en 15 minutos: De la excarcelación de presos políticos en Venezuela a la financiación a la carta para CataluñaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así es la ley que podría poner en aprietos a Zapatero por su papel en VenezuelaCarlos Cuesta explica las implicaciones que puede tener para el expresidente la Ley Magnitsky, que permite sancionar a personas extranjeras.
- Tertulia de Herrero: El chavismo anuncia la liberación de "un número importante" de presos políticosLuis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Maite Loureiro las últimas informaciones sobre Venezuela.
- El Primer Palo (07/01/2026); Coche escobaMaría Trisac trae el resto de noticias deportivas del día
- El Primer Palo (07/01/2026): La tertuliaCon Látigo Serrano, Sergio Fernández y María Trisac
- El Primer Palo (07/01/2026); Cuestión de Coco; estudios y deporteEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos trae una nueva sección semanal
- El Primer Palo (07/01/2026); Comentario de Juanma: Atleti o Real deberían retirarse del campo el domingoJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Sucesos: Arranca el juicio contra la madre que tiró a la basura el cadáver de su hijo discapacitadoLuis Herrero analiza con Lorena López Lobo y con el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra forense, las novedades del caso.
