El editorial de Carlos Cuesta: Lo que quiere decir el Gobierno cuando habla de mediación en Venezuela

En el editorial de este miércoles, Carlos Cuesta ha denunciado en La noche de Cuesta, de esRadio, lo que califica como la implicación directa del PSOE con la "narcodictadura" venezolana y la estrategia del Gobierno español para debilitar a la oposición democrática en el país latinoamericano.

"Atención, el gobierno reclama, agárrense, respeto por Zapatero por ser mediador del chavismo", ha comenzado Cuesta, en referencia al papel del expresidente en las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. "Pedro Sánchez ordena una crítica totalmente generalizada contra Estados Unidos por detener a Maduro y el gobierno se ofrece, ellos mismos, como mediadores de Delcy Rodríguez, por si alguno tenía dudas de la implicación del PSOE con Maduro", ha añadido, criticando la postura del Ejecutivo frente a la detención del líder chavista.

Cuesta ha repasado asimismo las conexiones históricas del PSOE con el chavismo. "Las relaciones se trabaron, se materializaron, se fabricaron ya en época de Hugo Chávez. Ahí estaba José Luis Rodríguez Zapatero, ahí estaba José Bono, ahí estaba Raúl Morodo".

El periodista no ha dudado en cuestionar la función del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Esa misma persona que en estos momentos tendría que estar mirando por el retrovisor, por la investigación que está lanzada por la Agencia Antidroga Norteamericana y por la Justicia Americana… debería estar pendiente de lo que ocurra en las próximas semanas barra meses con la investigación por el caso Plus Ultra", ha asegurado. En este sentido, Cuesta ha alertado de que estas investigaciones apuntan a posibles prácticas de blanqueo vinculadas a un clan venezolano especializado en oro.

Las declaraciones de Albares sobre Venezuela

Respecto a las declaraciones de Albares sobre Venezuela, Cuesta ha sido tajante: "Lo de Albares, la verdad que no tiene nombre. No es un ridículo, no es que sea patético. Es de una cara dura que podríamos elevarla a rango criminal, y lo digo literalmente". Asimismo, el periodista ha recordado que el Gobierno español no ha intervenido históricamente frente a violaciones de derechos humanos en Venezuela: "Cuando se han violado derechos fundamentales… 18.000 asesinatos políticos, 15.500 detenciones políticas, 650 torturas por motivos políticos totalmente acreditadas… ¿Cuándo se han preocupado ellos? Nunca".

Cuesta también ha acusado al Ejecutivo de mantener a la oposición venezolana fuera del país y de afianzar el poder del régimen: "Quienes sacan son a los líderes opositores democráticos… Para que no puedan estar dentro del país, dentro de Venezuela, y de esa manera debilitan aún más a la oposición venezolana", ha afirmado. Ha denunciado además la influencia de Diosdado Cabello y del ministro de Defensa Vladimir Padrino en la continuidad del narco-clan dentro del poder: "¿Qué posibilidades tiene Venezuela de que tenga un tránsito democrático?", se ha preguntado el presentador.

En el plano económico, Cuesta ha denunciado negocios turbios vinculados a Venezuela: "Hemos entrado en contactos para conseguir pingües beneficios en materia de petróleo. Pingües beneficios para los de la trama… El fraude en IVA ha acabado en 182 millones, que sepamos por ahora", ha detallado, criticando lo que ha descrito como un entramado de corrupción dentro del gobierno.

Finalmente, Cuesta ha cuestionado la prioridad del Gobierno español: "¿Les preocupa a la población venezolana? Cero. Absolutamente cero. Están jugando a sus malditos juegos políticos".