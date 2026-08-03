El día en 15 minutos: cesada la jefa de prensa que alertó de la invasión y el precio que pagaremos por el apagón de 2025

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- Tertulia de Cuesta: Las inverosímiles excusas de Marruecos con Ceuta y los tejemanejes con los contratos de BarrabésAlejandro Vara y Carmen Tomás analizan junto a Luis Fernando Quintero la actualidad de la jornada, que pasa por la invasión a Ceuta que sigue coleando
- Enrique Navarro desmonta la teoría de que Marruecos no sabía de la invasión en Ceuta: "Manipulan a la gente"Luis Fernando Quintero entrevista al analista experto en defensa Enrique Navarro sobre la fragilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla.
- El día en 15 minutos: cesada la jefa de prensa que alertó de la invasión y el precio que pagaremos por el apagón de 2025Luis Fernando Quintero analiza en la Noche de Cuesta las novedades sobre la invasión de Ceuta y la enésima petición de Zapatero al Juez Calama.
- Una empresaria de Ceuta explica la realidad en la ciudad y desmiente la supuesta "normalidad" que vende el GobiernoLuis F. Quintero entrevista a Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta sobre la situación tras la invasión de marroquíes
- El editorial de Luis F. Quintero: La diferencia de actuaciones del Gobierno ante los conflictos recientes con MarruecosLuis F. Quintero analiza las distintas confrontaciones entre España y Marruecos y la reacción de nuestro país.
- Tertulia de Herrero: Albares exculpa a Marruecos y señala a la "internacional reaccionaria"Esmeralda Ruiz analiza junto a Cristina de la Hoz, Alejandro Vara y Susana Burgos las palabras del ministro sobre la crisis migratoria en Ceuta.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: Indignación contra un periodista mallorquín que llama "invasores" a los madrileñosEsmerlada Ruiz analiza con Javier Santacruz y Susana Burgos el fenómeno de la turismofobia.
- Ruta gastro: LeónEsmeralda Ruiz y Santiago Fernández presentan los mejores planes gastronómicos en León.
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