El día en 15 minutos: el enfado del Gobierno de Ceuta con Sánchez mientras el Gobierno mira a otro lado

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- El día en 15 minutos: el enfado del Gobierno de Ceuta con Sánchez mientras el Gobierno mira a otro ladoSandra León y Ricardo González Mangas analizan las últimas informaciones sobre la invasión a Ceuta y Melilla y la nueva decisión del Juez Calama.
- Editorial 'La Noche de Cuesta': Carlos Cuesta alerta del alcance de la "invasión dirigida por Marruecos" a CeutaSandra León analiza con Carlos Cuesta el problema de migración masiva en Ceuta y el posicionamiento del presidente frente a la emergencia.
- Tertulia de Herrero: Italia suspende el espacio Schengen con España por la crisis en CeutaEsmeralda Ruiz analiza junto a Cristina De la Hoz, Carmen Tomás y Pablo Planas la respuesta europea a la crisis migratoria desencadenada en Ceuta.
- Boletín de las 18:00Veronica Jorro resume toda la actualidad.
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