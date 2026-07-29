Menú
El día en 15 minutos

El día en 15 minutos: imputado el exdirector de la Guardia Civil y el entorno de Zapatero contra las cuerdas

Sandra León y Ricardo González Mangas analizan la nueva imputación de las cloacas del PSOE y las nuevas investigaciones en el Caso Zapatero.

La noche de Cuesta

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado