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El día en 15 minutos

El día en 15 minutos: Sánchez usa los incendios para cargar contra el PP y no hablar de corrupción en su balance del año

Sandra León analiza con Ricardo González Mangas el llamativo discurso triunfalista de Pedro Sánchez en su balance del curso político.

La noche de Cuesta

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